CHP’li Başkan, AKP’nin 1.5 milyona yaptıracağı köprüyü 150 bin liraya yaptırdı

Kırşehir'de, AKP döneminde keşif bedeli 1.5 milyon lira olarak tespit edilen köprüyü, CHP'li Başkan Selahattin Ekicioğlu 150 bin liraya yaptırdı. Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, her konuda tasarruf yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Halkın parasını dikkatli bir şekilde harcıyoruz. Birilerini zengin etmek için uçuk rakamlara ihale vermiyoruz. Bu işin gerçek bedeli 150 bin lira. Ama neden 1.5 milyon liralık keşif bedeli yapılmış anlamıyorum" dedi.

Sözcü'de İsmail Akduman imzalı habere göre, AKP’li Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediye başkanlığı döneminde kenti ikiye bölen Kılıçözü Deresi üzerine bir köprü yaptırmak için keşif yaptırdı. Ancak, 1.5 milyon lira keşif bedeli istenen yaklaşık 15 metre uzunluğundaki köprü yapımını ihale edemeden 31 Mart seçimlerini kaybetti. Koltuğa oturan CHP’li Ekicioğlu, şehrin trafik yoğunluğunu azaltmak için projeyi devam ettirdi.

Bedeli 1.5 milyon lira olarak belirlenen köprüyü 150 bin liraya yaptırdı

Kenti ikiye bölen ve bir tarafında, araç trafiği çok olan Ankara caddesi ile Ahi Evran Küllesi bir tarafında da şehir stadyumu bulunan Kılıçözü deresinin üstüne yapılacak olan köprü için Başkan Ekicioğlu, tekrar keşif bedeli çıkarıp 150 bin liraya ihale etti. İki ayda tamamlanan köprü araç trafiğine açıldı. Başkan Ekicioğlu, köprü ile birlikte kent içindeki araç trafiği kısmen azaltılmış olduğunu söyledi.

"Tasarruf devam ediyor"

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, köprünün AKP zamanında keşif bedeli 1.5 milyon lira olarak tespit edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kılıçözü Deresi üstü Aşıkpaşa, Ahi Evran, Nasuhdede ve Kayabaşı Mahallelerini birbirine bağlayan ulaşım noktasına 1.5 milyon TL'lik keşifli köprüyü 150 bin TL'lik bir bedele mal ederek yapımını tamamladık. Böylelikle, Belediye önündeki kavşaktaki trafik yoğunluğu yüzde 20 oranında azalacak. Belediye olarak her konuda tasarruf etmeye devam ediyoruz. Halkın parasını dikkatli bir şekilde harcıyoruz. Birilerini zengin etmek için uçuk rakamlara ihale vermiyoruz. Bu işin gerçek bedeli 150 bin lira. Ama neden 1.5 milyon liralık keşif bedeli yapılmış anlamıyorum."