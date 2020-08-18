CHP’li Başevirgen, sağlık çalışanlarına açılan 'Neden pozitifsiniz?' soruşturmasını Meclis'e taşıdı: Utanıyoruz!

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli 80 sağlık çalışanının Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine hastane yönetiminin başlattığı “Neden pozitifsiniz?” soruşturmasını Meclis gündemine taşıyarak, “Açılan bu soruşturma nedeniyle utanıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemi ile Meclis Başkanlığı'na soru önergesi veren Başevirgen, “Pandemi döneminin en fedakar çalışanlarına bu yapılan hem haksızlık hem de vicdansızlıktır. Görmezden gelinen büyük fedakarlıklar ve emekler nedeniyle biz utanç duyuyoruz.” dedi.

“Hastane kendi üzerine düşeni yaptı mı?”

Pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarını korumak için gerekli ekipmanı sağlamak ve bütün koruyucu önlemleri almanın hastane yönetiminin ve dolayısı ile Bakanlığın sorumluluğunda olduğunu belirten Başevirgen, “Kendisi de bir hekim olan bakana soruyorum; hastane yönetimi koruyucu ekipmanların temini için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş midir? Anılan hastanenin koruyucu ekipman stoğu yeterli midir? Tek kullanımlık olması gereken maske, eldiven, koruyucu tulum gibi ekipmanların, malzeme yetersizliği nedeni ile birden fazla kez kullanımına hastane yönetimi tarafından kayıtsız kalınmış veya izin verilmiş midir? Her gün evlerine korku ile giden hangi sağlık çalışanı bile isteye bu virüsü kapar? Hafsa Sultan Hastanesi tarafından açılan soruşturmanın akıl ve mantıkla izah edilecek tarafı yok. Hastane, belli ki kendi kusurunu çalışanlarına yıkma derdinde. Bu soruşturmalar bir an önce durdurulsun” dedi.

“Sağlıkçılar tükendi”

Pandemi nedeni ile bütün yükün sağlık çalışanları üzerine yıkıldığını belirten Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Uzun mesai saatleri, peş peşe tutulan nöbetler, hasta olma korkusu, ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalmak, sözlü ve fiziki şiddet, düşük ücret gibi pek çok neden, sağlık çalışanlarını hem bedenen hem de ruhen çökertmiş durumda. Gerek emeklerinin karşılığını alamamaları, gerekse gelecek yeni dalgalarda iktidarın sağlığı değil ekonomiyi öncelikli olarak düşünmesi nedeniyle güvenlerini yitirdiler.'' şeklinde konuştu.

“İstifalar peş peşe”

Manisa’da ve Türkiye’nin pek çok ilinde kamuda çalışan özellikle iç hastalıkları ve göğüs hastalıkları uzmanları ve daha nice sağlık çalışanlarının istifa etmeye başladığını hatırlatan Başevirgen, “Sonbaharda artması beklenen vaka sayılarında ne yazık ki sağlık görevlisi ve doktor bulmakta zorlanacağız. Günübirlik önlemler ve plansız atılan adımlar nedeniyle pandeminin başındaki korkunç tablolara dönmemiz zor görünmüyor ” ifadelerini kullandı.

Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti;

1-Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliğinin 21 Temmuz tarihli yazısına istinaden 80 personele ve içlerinden 10 sağlık çalışanına idari soruşturma başlatılmasının gerekçesi tam olarak nedir?

2-Bu soruşturmalar sonucunda hakkında yaptırım uygulanmış kaç sağlık çalışanı ve personel vardır? Bu kişiler hakkında ne tür yaptırımlar uygulanmıştır?

3-Türkiye genelinde hakkında yüksek riskli personel olması ve kişisel koruyucu ekipmanları uygun şekilde kullanmaması gerekçeleri ile soruşturma başlatılan kaç sağlık çalışanı vardır? Bu soruşturmalar neticesinde kaç sağlık çalışanına ne tür yaptırımlar uygulanmıştır?

4-Pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarını korumak için gerekli ekipmanı sağlamak ve gerekli bütün önlemleri almak hastane yönetiminin sorumluluğunda değil midir? Hastane yönetimi koruyucu ekipmanların temini için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş midir?

5-Anılan hastanenin koruyucu ekipman stoğu yeterli midir? Tek kullanımlık olması gereken maske, eldiven, koruyucu tulum gibi ekipmanların, malzeme yetersizliği nedeni ile birden fazla kez kullanımına hastane yönetimi tarafından kayıtsız kalınmış veya izin verilmiş midir?

6-Soyunma odalarından yemekhanelere ve atık yönetimine kadar her alanda uygulanacak koruyucu önlemler anılan hastane tarafından etkin şekilde uygulanmış mıdır?

7-Manisa ili ve Türkiye geneli ayrı ayrı belirtilmek üzere COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için gerekli önlemleri alıp almadığı denetlenen kaç hastane vardır? Yapılan denetlemeler sonucunda aykırılıklar tespit edilen kaç hastane yönetimine karşı soruşturma başlatılmıştır? Kaç hastane yönetimine başlatılan soruşturmalar sonucunda yaptırım uygulanmıştır?

8-Manisa ili ve Türkiye geneli ayrı ayrı belirtilmek üzere Mart 2020 öncesi kaç göğüs hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanı görev yapmaktaydı? Ağustos 2020 itibari ile Manisa genelinde söz konusu uzman sayıları kaç olarak gerçekleşmiştir?

9-Mart 2020’den Ağustos 2020’ye kadar Manisa genelinde göğüs hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanları kapsamında kaç uzman emekli olmuştur? Mart 2020’den Ağustos 2020’ye kadar söz konusu dallarda uzman doktorlardan kaçı istifa etmiştir?

10-Merkezefendi Hastanesi pandemi hastanesi olmasına karşın polikliniklerde hasta kabul ettiği iddiaları doğru mudur? Eğer doğru ise nedeni nedir?

11-Uzmanlık alanları neticesinde pandemi ile birincil olarak mücadele eden göğüs hastalıkları uzmanları ve iç hastalıkları uzmanlarının çalışma koşullarında herhangi bir iyileştirme yapılması düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise bu iyileştirmenin detayları nedir?

12-Sağlık çalışanlarının çalışma saatlerinin esnetilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi adına atmayı düşündüğünüz adımlar var mıdır?

13-Bu süreçte çok yorulan sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletmek için yeni atama yapmayı düşünüyor musunuz?