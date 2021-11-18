CHP'li Başevirgen: Peşkeşin ve soygunun faturasını, çiftçiye tahsis edilen bütçeden karşılayacaklar

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, '5 milyara yakın zarar yaptığı bilinen Türkşeker, Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 'ilgili kuruluşu' oldu. Anlaşılan, TMO, ESK gibi kuruluşların görev zararları yetmezmiş gibi, Türkşeker’in zararını da Tarım ve Orman Bakanlığı’na devrederek, peşkeşin ve soygunun faturasını çiftçiye tahsis edilen bu bütçeden karşılayacaklar.' dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen'in, Türkşeker’in Türkiye Varlık Fonu’na devredildiği söylentilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Mayıs 2021’de, Türkşeker’in özelleştirme kapsamından çıkarılarak, Varlık Fonu’na devredildiği söylentileri yayıldı. Devredildiğine ilişkin bir karar Resmi Gazete’de yayınlanmadı. Fakat söylentilerin doğru olduğu, Varlık Fonu’nun sitesinde Türkşeker’e de yer verilmeye başlamasından anlaşıldı. Türkiye Varlık Fonu’na devrinden sonra iyice içi boşaltılan kuruluş, artan maliyetlere karşın zararına şeker satarak, gıda enflasyonunu düşürmek ve piyasayı regüle etmek bahanesiyle çiftçiden aldığı hububat ve bakliyatı da daha ucuza birilerine satarak zararı iyice büyüttü.

"Oluşan zararın, Türkşeker Yönetim Kurulu veya Varlık Fonu tarafından karşılanması gerekiyordu"

Türkşeker, özelleştirme kapsamına alınırken oluşabilecek zararların karşılanması hususunda şirket Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştı. Başka bir deyişle, devlet bütçesinden Türkşeker’e görev zararı ödenmesine imkan sağlayan tüm mevzuatlar yürürlükten kaldırılmıştı. Yani oluşan bu zararların, Türkşeker Yönetim Kurulu veya sonradan dahil olduğu Varlık Fonu tarafından karşılanması gerekiyordu. Bu yüzden, 3 ay süre geçmesine rağmen Yönetim Kurulu oluşturulmadı ve hazırda bütçesi olan bir bakanlığa ‘ilgili kuruluş’ olarak bağlanarak zararın sorumluları da bu yükten kurtarılmış oldu.

"Türkşeker, yaklaşık 5 milyara yakın zarar yaptı"

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı bütçesinde, 2021 yılında 8,3 milyar lira olan tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri ödeneği; 2022 yılı için 16,3 milyar liraya çıkarılmıştı. Tarımsal desteklemeler içerisinde oransal olarak en büyük artışın burada yapılmasının nedeninin, KİT ve benzeri ilgili kuruluşların görev zararlarını kapatmak olduğunu daha önce söylemiştik. Yanılmadığımız bir kere daha ortaya çıktı. 5 milyara yakın zarar yaptığı bilinen Türkşeker, Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 'ilgili kuruluşu' oldu. Anlaşılan TMO, ESK gibi kuruluşların görev zararları yetmezmiş gibi, Türkşeker’in zararını da Tarım ve Orman Bakanlığı’na devrederek, peşkeşin ve soygunun faturasını çiftçiye tahsis edilen bu bütçeden karşılayacaklar.

"Bir yetki kargaşası yaşanıyor"