CHP'li Başevirgen: Kuru üzümün kilosunun 13 lira olarak belirlenmesi, üzüm üreticisinin iflasıdır

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, kuru üzümün kilosunun 13 lira olarak belirlenmesine tep ki göstererek "Açıklanan fiyat üzüm üreticisinin iflasıdır" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kuru üzüm için alım fiyatlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm, 6111 (10 numara) için 14 lira, 6112 (9 numara) için 13 lira, 6113 (8 numara) için 12.50 lira, 6114 (7 numara) için 12 lira olarak belirlendi.

CHP'li Başevirgen, "Günlerce açıklanması ötelenen, ülkemizin ve Manisa’nın en önemli ihraç ürünlerinden olan çekirdeksiz üzüm fiyatı nihayet açıklandı. Üreticiyi mağdur etmeyecek bir fiyat açıklanması yönündeki taleplerimiz yine göz ardı edildi" dedi.

"İktidar, çiftçi üretemesin diye elinden geleni yapıyor"

Geçen sene 12,5 lira fiyat verilen 9 numara çekirdeksiz kuru üzüme bu sene sadece 50 kuruş farkla yüzde 4 zam verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Başevirgen "Bir yıl boyunca emek verip üzüm yetiştiren çiftçilerin girdi maliyetleri yüzde yüzü aşmışken çiftçiye layık görülen bu fiyat 'üretmeyin' demekten başka bir anlama gelmiyor. İktidar, çiftçi üretemesin diye elinden geleni yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı fiyatın üreticileri mağdur ettiğini söyleyen Başevirgen, "Üreticilerimizin beklediği fiyat 2 dolar civarıydı. Yani asgari 17-18 liraydı. İktidarın belirlediği fiyat ise ne yazık ki 14 Lirada kaldı.

Gerçekle ilgisi olmayan rekolte tahmini ile bu fiyata zemin hazırlamaya çalıştıklarını söylemiştik. Üreticilerimiz, iklim koşullarından dolayı rekoltenin düştüğünü görüyorlar ve artan girdi maliyetlerini de hesaba katarak iktidardan ürününün ederini istiyorlardı. Gübreye bile yüzde 150 zam gelirken üzüme sadece yüzde 4 zam geldi. Üreticiler ne yazık ki yine umduklarını bulamadılar" diye konuştu.