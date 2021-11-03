T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Başarır: TÜİK hayal satmaya devam etsin!

"Çarşıda, pazarda, markette hesap ortada!"

03 Kasım 2021 10:32

CHP Mersin Milletvekili Ali Başarır, açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin olarak, "TÜİK hayal satmaya devam etsin!" düşüncesini dile getirdi.

Başarır Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ENAG’a göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında %6.90 arttı. TÜFE’deki son 12 aylık artış oranı ise %49.87 olarak gerçekleşti. Vatandaş gerçek enflasyon rakamlarının farkında! Çarşıda, pazarda, markette hesap ortada! TÜİK hayal satmaya devam etsin!" ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Enflasyon ekimde yıllık yüzde 19,89'a yükseldi

 

Ali BaşarırCHP MersinenflastınTÜİK
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24