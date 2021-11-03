CHP’li Başarır: TÜİK hayal satmaya devam etsin!

CHP Mersin Milletvekili Ali Başarır, açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin olarak, "TÜİK hayal satmaya devam etsin!" düşüncesini dile getirdi.

Başarır Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ENAG’a göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında %6.90 arttı. TÜFE’deki son 12 aylık artış oranı ise %49.87 olarak gerçekleşti. Vatandaş gerçek enflasyon rakamlarının farkında! Çarşıda, pazarda, markette hesap ortada! TÜİK hayal satmaya devam etsin!" ifadesini kullandı.

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