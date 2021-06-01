CHP'li Başarır: Tolga Ağar, araç muayene istasyonları sahibi; petrol şirketlerinden, restoranlara kadar çoğu şirketin yönetim kurulu üyesi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen, ardından Yalıkavak Marina'daki yönetimden ayrılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın AKP milletvekili oğlu Tolga Ağar'ın petrol şirketlerinden, restoranlara kadar çoğu şirketin yönetim kurulu üyesi olduğunu söyledi. CHP'li Başarır, Tolga Ağar'ın Muğla'daki araç muayene istasyonlarının sahibi olduğunu da söyledi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuşan CHP'li Başarır, “Kamuoyunun da bildiği gibi 2007 yılında, tüm Türkiye'deki muayene istasyonlarının işletme hakkının özelleştirilmesini 613.5 milyon dolar karşılığında AKFEN-Doğuş-TÜVSÜD Ortak Girişim Grubu, 20 yıllığına aldı. Grup bazı yerlerin işletme haklarını pazarlıkla taşeron şirketlere devretti. Bunlardan Muğla ve 12 ilçesinin işletme hakkını da Mehmet Ağar'ın oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar, 20 yıl için 30 milyon dolar karşılığında aldı. (2008) Tolga Ağar bunun için, 4 Mart 2008 tarihinde, İstanbul'da 500 bin TL sermayeli şirket kurdu" dedi.

Başarır şöyle devam etti:

“Tolga Ağar Elazığ Milletvekili ama Muğla'daki araç muayene istasyonlarının sahibi. Bodrum'da Yalıkavak Marina'da yönetim kurulu üyesi. Babası, birkaç gün önceye kadar Bodrum Yalıkavak Marina'da yönetim kurulu başkanı idi. Paranın izini sürdüğümüzde, takip ettiğimizde Türkiye'de hep iktidara yakın isimler karşımıza çıkıyor. Hiç ticaret yapmamış, para kazanmamış biri iş dünyasına 30 milyon dolar ile nasıl girebilir? Emekli maaşı 17 bin civarı olan Mehmet Ağar mı vermiş 30 milyon doları? Mehmet Ağar'ın babası memurdu, kendisi önce memur sonra siyasetçi, hayatında hiç ticaret yapmamış. Oğlu Zülfü Tolga Ağar ise 33 yaşındayken 2008 yılında Muğla ve 12 ilçesinin Taşıt Muayene İstasyonları işletme hakkını 20 yıl için 30 milyon dolara alıyor. Parayı takip ettiğimizde karşımıza yine AKP çıkıyor.”

“Petrol şirketlerinden, restoranlara kadar çoğu şirketin yönetim kurulu üyesi. Yalıkavak Marina'da, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirketin yönetim kurulunun; Tolga Ağar, Meclis'e girdikten sonra, 27 Eylül 2018'de toplandığını gösteriyor. Toplantıda, baba Ağar ve oğlu 27 Eylül 2021 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçiliyor. İTO kayıtlarında baba Ağar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu görülüyor. Ben de bu bilgileri kamuoyuyla 12 Mayıs 2021 tarihinde paylaşmıştım. Bir tek Marina değil… Baba-oğul Ağar'lar MAG Petrolcülük ve İstasyon İşletmeciliği A.Ş.'yi (2013) de birlikte yönetiyorlar. Ticaret Bakanlığı kayıtlarına göre, Mehmet Ağar, burada da yönetim kurulu başkanı. Oğlu Tolga Ağar da yönetim kurulu başkanvekili. Ayrıca, Tolga Ağar, TAO Grup Restoran Hizmetleri A.Ş.'nin de ortağı. Firmanın adresi Üsküdar'da. Yine Ticaret Bakanlığı kayıtlarına göre; Tolga Ağar, 7 Mayıs 2018'den bu yana KAB Restoran Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibi.”

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Ne olmuştu?

Ağar, 12 Mayıs'ta kendisi ve oğlu üzerinden iktidarı hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialar hakkında konuştu. Ağar'ın iş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit ederek Yalıkavak Marina'yı aldığı iddiasıyla ilgili konuşurken, oranın sahibi değil yönetici olduğunu belirtmişti.

Ağar, “Madem tehditle el koydumsa, bu kişinin tehdit davası açması gerekirdi. Madem tehdit, zorlama varmış niye dava açılmamış. Bu marinanın biz bir tarafında yokuz. Rica üzerine profesyonel yönetici olarak buradayım. Devletin bütün kayıtlarında buradaki konumum bellidir. Utanç verici, saçma sapan iddia ve isnatlarla suçlama konusu yapmak utanç vericidir. Yıllarca terörle mücadele etmiş, bütün terör örgütlerinin hedefinde olan, her adımı devlet tarafından bilinen, 24 saat korunan kişiyim. Bu kadar kör gözle bakan insanlarda mantık diye de bir şey yok" ifadesini kullanmıştı.

Ağar, "Ben alnı açık gezerim. Böyle olduğumu devlet de, millet de bilir. Benden, ehli namus olan, ehli vatan olan kimse şikayetçi olmaz. Ama son dönemlerde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK siteleri marina ve benimle ilgili yalan haberler üretiyor. Bunlar karşılık bulmuyordu. Şimdi farklı taktikler uygulanıyor. Beni gündeme getirmelerinin asıl nedeni de bizi buradan uzaklaştırmak. Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" diye konuşmuştu.

Soylu tepki göstermişti, Ağar özür dilemişti

İçişleri Bakanı Soylu, Ağar'ın "Biz olmasan mafya çökecek" sözlerine tepki göstermişti. Ağar da “Bütün eleştirilere hak veriyorum. Olayın kızgınlığından dil sürçmesi söz konusu. Benim bu tabiri kullanmam fevkalade yanlıştır. Bütün meslektaşlarımı incittiğimi düşünüyorum, kalbi özür diliyorum” açıklamasını yapmıştı.

Soylu: Ağar’ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım

Soylu, daha sonra HaberTürk'te yaptığı açıklamada da, Mehmet Ağar’a çağrıda bulunarak Ağar'ın Yalıkavak marinadaki görevini bırakması gerektiğini söylemişti.

Soylu, "Ben olsam 48 saat içinde bırakırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Bu tip insanlar bir yerde bulunduğu zaman bunları bu meselenin üzerinden yormak kolaydır" demişti.

Ağar, marinadan kovulduğuna yönelik haberlere ilişkin olarak da 28 Mayıs'ta "Zor bir ameliyat geçirdim, sağlığımı düşünüyorum, yönetim kurulu ne yaptı bilmiyorum zaten ayrılmak niyetindeydim" diye konuşmuştu.

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