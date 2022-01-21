CHP'li Başarır: Sermaye Piyasası Kurulu, Hürriyet gazetesinin hisselerinde açıkça hukuksuzluk yapmış

CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır, Sermaye Piyasası Kurulu, Hürriyet gazetesinin hisselerinde hukuksuzluk yaptığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Başarır, "Bunu Danıştay onadı, dışarıdan Hürriyet gazetesi hisselerini alan yurttaşlar ise dava açtı" dedi.

Gerçek Gündem'den Elif Ünsal'ın sorularını yanıtlayan Başarır, “Bunu ilk defa açıklıyorum” diyerek, “Sermaye Piyasası Kurulu, Hürriyet gazetesinin hisselerinde açıkça hukuksuzluk yapmış. Bunu Danıştay onadı, dışarıdan Hürriyet gazetesi hisselerini alan yurttaşlar ise dava açtı. Ben Sermaye Piyasası Kurulu hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Bundan sonra tüm yolsuzluklarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Takipsizlik kararı verilse de dosya numaraları arşivdeki yerini alacak ve biz de bu dosyaları yeri ve zamanı geldiğinde hiç uğraşmadan canlandıracağız." ifadesini kullandı.

"Demirören ile hiçbir işim yok, ben Demirören gibileri yaratan sisteme karşıyım"

Başarır şunları kaydetti:

“Şunu herkes bilmeli ki benim Demirören ile hiçbir işim yok, ben Demirören gibileri yaratan sisteme karşıyım. Ben hayatımda Demirören’i hiç görmedim, bundan sonraki hayatımda da hiç görmeyeceğim. Çünkü onunla ilgili iddialarım var. Fakat benim Demirören’in şahsı ile ilgili bir problemim yok, benim sıkıntım Demirören gibileri yaratan bu sistem. Onlara haksız, hukuksuz, topluma açıklayamayacağımız milyarlarca liralık krediler verilmesi ve bunların takip edilmemesi. Bu para bizim paramız, Ziraat Bankası 159 sene önce kurulmuş. Mithat Paşa’nın çiftçiler için kurduğu bir kamu bankası. Bu banka bizim bankamız, bundan 15-20 sene kadar önce tabelasını görmek bile içimizi ısıtıyordu. Bugün Ziraat Bankası Demirören ile anılıyorsa bu sisteme karşı en büyük mücadeleyi biz vermeliyiz. 20 Aralık iddialarımın hepsini; şirket isimleri ve hesapları ile beraber savcılığa bildirdim. Bana açmış olduğu davada da cevap olarak mahkemeye sunacağım. 20 Aralık’ta 1 milyon dolar bozduran 23 Aralık’ta 1 milyon 600 bin dolara sahip oldu. 1 milyar dolar bozduran 1 milyar 600 milyon dolara sahip oldu.

"Bundan sonra kararı verecek olan mahkemedir"

Demek ki burada haksız bir zenginleşme var ve bu bir gece yarısı operasyonu ile yapıldı. 30 sene çalışıp tazminatıyla dolar alan insanlar bir gecede elindekini kaybetti. 300 bin liraya dolar alan birinin 20 Aralık’ta doları 180 bin liraya düştü. Demirören Grubu ile ilgili bu süreçte bana bilgi ve belgeler ulaştı, ben de bu bilgi ve belgeleri mahkemeye sundum. Bundan sonra kararı verecek olan mahkemedir.

"Haksızsam tazminatımı ödemeye hazırım, ama onlar haksızsa topluma bir hesap vermek zorunda"

Ben Sayıştay Raporu’nu ortaya koyarak Ziraat Bankası ile ilgili de suç duyurusunda bulundum. O raporu ben ya da CHP Grubu değil Sayıştay yazdı. Eğer bir parça adalet varsa bunlar araştırılır. Eğer ben haksızsam tazminatımı ödemeye hazırım, ama onlar haksızsa topluma bir hesap vermek zorundadır. Bu iktidar da bu topluma bir hesap vermek zorundadır..

"NTV denilen o kanalı asla affetmeyeceğim"

Daha önce kendisinin de hedef gösterildiğini söyleyen Başarır şunları söyledi:

“'Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum, 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış' dedim. Burada kast ettiğim Mehmetçik değil, Mehmetçik’in postalını bile Katar’a vermem. Bunun üzerinden bana 10 gün süren bir linç kampanyası başlatıldı. Bu esnada ben hiçbir sağlık sorunu olmamasına rağmen annemi kaybettim. Çünkü bu süreçte ailem de çok üzülmüştü. NTV denilen o kanalı asla affetmeyeceğimi buradan açıkça söylüyorum. Ben TBMM’ye ilk kaydolduğumda iki kızım ve eşimin görüntülerini yayımladılar. İki evladıma ve eşime hakaretler ettiler, ‘neden ölmüyorsunuz?’ dediler. Benim bu süreçte gözlerimin dolmasına neden olan iki olay var ve o iki olay da bunlar. O dönemde birçok muhafazakar yazar, televizyoncu, gazeteci, aydın ve asker beni haklı buldu. Yeni Şafak yaptığı bir anketi açıklayarak ‘Yüzde 44, Ali Mahir Başarır’ı haklı görüyor’ dedi. Yeni Şafak’ın anketinde bile yüzde 44 haklı göründüysem demek ki toplumun yüzde 80’i beni haklı görüyor diye düşündüm. Siz Tank Palet’i satmadınız mı? En kritik askeri arazileri imara açıp vermediniz mi? Ben o gün de doğruları söyledim, bugün de Ziraat Bankası ile ilgili doğruları söylüyorum. O gün Tank Palet’in peşkeş çekildiğini görenler bugün de Ziraat Bankası ile ilgili gerçekleri görüyor. Demirören iyi ki bana dava açtı.”