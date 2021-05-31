CHP’li Başarır: Sedat Peker’in bu iddialarının milyonda biri CHP’liler hakkında olsa savcılar yedi sülalemizi araştırırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin olarak, “Sedat Peker’in bu iddialarının milyonda biri CHP’liler hakkında olsa savcılar yedi sülalemizi araştırırdı” değerlendirmesini yaptı.

Medyascope’tan Özgür Özdemir’e konuşan Başarır, iktidarın muhalefet eleştirilerine de “Bize organize suç örgütü mafya artığının laflarıyla gelmesinler’ demesinler, bu adama koruma veren, çakarlı araç veren ve yine Rize’de miting yapmasına izin veren sizsiniz. Bu adam video yayınlıyor, cevap veren sizsiniz. Peker’i muhatap alan sizsiniz. Peker benim ve Özgür Özel’in hakkında bir şey diyebilir mi? Soylu, biz Peker ile trafik ışıklarında bile yan yana gelmemişiz, biz kırmızı ışıkta dururken sen ona çakar ve hayalet plaka vermişsin.” yanıtını verdi.

Peker’in iddiaları sonrası savcıların harekete geçmemesini de eleştiren Başarır, “Sedat Peker’in bu iddialarının milyonda biri CHP’liler hakkında olsa Türkiye’de savcılar yedi sülalemizi araştırdırdı” dedi.

Cumhuriyet savcılarını harekete geçmeye çağıran Başarır, “Sizin önününüzde sıfat olarak Cumhuriyet yazar, 84 milyonun sorumluluğu üstünüzde.Vicdanınız varsa çıkın bunları soruşturun. Sizin hakkınızda da soruşturma açılır, onlar tarihe geçer ama siz onurluca tarihe geçin. Siz tarihe kara bir leke olarak geçiyorsunuz.” ifadesini kullandı.

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