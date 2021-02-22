CHP'li Başarır, İstanbul Havalimanı için "Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa"ya 230 milyon euro ödenecek olmasını meclis gündemine taşıdı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Havalimanı için "Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa"ya 230 milyon euro ödenmesi gerektiğini meclis gündemine taşıdı. Başarır, "İktidar; Cengiz, Limak, Kolin ve Mapa gibi yandaş şirketler söz konusu olunca müjde, esnafa gelince güle güle anlayışını terk etmelidir” sözlerini dile getirdi.

Başarır, esnaflara yapılan bin TL'lik desteklerin yetmediğini belirterek, "Esnaflara yapılan topu topu 1000 TL’lik destek yardımı ile söz konusu şirketlere sağlanan destek, hukuk devletinde olması gereken eşitlik ilkesi ile ne derecede bağdaşmaktadır?” dedi.

CHP’li Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yazılı olarak yanıtlaması istemi ile vermiş olduğu yazılı soru önergesinde;

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Covid-19 salgınından etkilenen Yap-İşlet-Devret (YİD) ve kiralama konumunda olan tüm havalimanları için işletmecilere geçerli olan destek paketini açıklamıştır.

Yapılan açıklamaya göre, tüm hava meydanlarındaki işletmecilere 2 yıl ek işletme süresi, 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinin 2 yıl boyunca %50 indirimli olması ve kira ödemelerinin de 2024 yılına uzatılması kararı alındı.

Böylece, İstanbul Havalimanı İşletmecisi olan Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa konsorsiyumundan oluşan İGA şirketi de yıllık ödemesi gereken1 milyar 45 milyon Euro’luk kira bedeli de 2024 yılına ertelenmiş oldu.

Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından, Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa konsorsiyumunun şirketi İGA'ya 2020 yılı için verilen 333,8 milyon Euro yolcu gelir garanti ücretinin eksik kalan kısmının, sağlanan destekler sonrası bu yıl ödenmeyeceği ve mahsuplaşma yoluna da gidilebileceği yazılı ve görsel basında yer almıştır.

Bir taraftan dünyada en çok kamu ihalesi alan şirketlerin kira erteleme talepleri kabul edilirken, Covid-19 nedeniyle birçoğu kepenk kapatan ya da siftahsız dükkanını kapatan esnaflara sadece 1000 TL destek verilmesi anlaşılır gibi değildir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda ‘Salgın döneminde tüm sektörlerimizin olduğu gibi #Havacılık sektörümüzün de yanındayız!’ ifadelerine yer vermiştir” açıklamalarıyla birlikte şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1- Dünyada en çok kamu ihalesi alan şirketler sıralamasında yer alan Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa şirketlerine her türlü kolaylık sağlanırken, aynı kolaylık neden bitik durumdaki olan esnaflarımıza gösterilmemiştir? Esnaflara yapılan topu topu 1000 TL’lik destek yardımı ile söz konusu şirketlere sağlanan destek, hukuk devletinde olması gereken eşitlik ilkesi ile ne derecede bağdaşmaktadır?

2- Esnaflara komik tutarda destek sağlanırken, AGİ başta olmak üzere havalimanı işletmecisi olan şirketlere verilen hatırı sayılır desteği sosyal medya hesabınızdan müjde verircesine açıklamanız ne derecede doğru bir yaklaşımdır?

3- Esnafa sadaka gibi, kamuoyunda 5’li yandaş şirket olarak bilinen müteahhitlere yüklüce destek sağlanmasındaki kaynağın vatandaşlardan toplanan vergilerden oluştuğunun farkında mısınız?

4- İstanbul Havalimanı işletmecisi olan İGA ile anlaşma konusunda mahsuplaşma yoluna gidilmiş midir? Gidilmişse bu mahsuplaşma hangi şartlar çerçevesinde sağlanmıştır?

5- Esnaf, çiftçi, emekli, memur, işçi vb. tüm vatandaşlar büyük ekonomik sıkıntılar yaşarken dünyada en çok kamu ihalesi alan şirketlere sağlanan destek, kamu vicdanı açısından yeniden gözden geçirilecek midir? Geçirilmeyecekse gerekçeleri nelerdir?