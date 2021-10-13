CHP’li Başarır'a ait dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlanan fezlekenin bugün Meclis’e gönderildiğini belirtildi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kasım 2020’de katıldığı bir televizyon programında Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış” demişti.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bu sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatılan CHP Milletvekili Başarır’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlanan fezleke bugün TBMM'ye ulaştı.
TIKLAYIN - CHP'li Başarır'dan "Devletin ordusu Katar’a satılmış" sözlerine ilişkin ilk açıklama