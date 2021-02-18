CHP'li Başarır Gezen ve Akpınar için istenen cezayı yorumladı: Yargı siyasallaştı; 2014-2019 arası Erdoğan'a hakaretten açılan dava sayısı 30 bine yakın

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CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Uğur Dündar’ın sunduğu programdaki sözleri nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e “Cumhurbaşkanına hakaret” ten istenen cezayı (4'er yıl 8'er ay) gündeme getirerek "adalet terazisi, ne yazık ki iktidar ve küçük ortağı için ağır basıyor" dedi.

CHP'li Başarır basın açıklamasında yıllara göre "Cumhurbaşkanına hakaret' ten verilen cezaları paylaştı.

Buna göre Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmadığı dönemde; 1994-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan bin 279 kişiden 386'ya mahkumiyet kararı verildi.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğu dönemde; 2014 tarihinden 2019 yılına kadar geçen süreçte ise 27 bin 717 kamu davası açıldı, 29 bin 839 kişi yargılandı. 29 bin 839 kişiden 9 bin 556’sına mahkumiyet kararı verildi.

Bu rakamlarla ilgili "yargının siyasallaştığı" değerlendirmesini yapan Başarır, "AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde açılan cumhurbaşkanına hakaret davaları, önceki cumhurbaşkanlarımız dönemiyle kıyaslanmayacak derecede artış göstermiştir. Bu durum, vatandaşlarımız ve güzide sanatçılarımız üzerinde mevcut iktidarın baskıcı, sindirici, korkutucu anlayışının bir göstergesi olmuştur’’ dedi.

Başarır, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a evinin önünde yapılan sopalı ve silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan Tufan'a tehdit ve hakarette bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu ancak söz konusu kişiler hakkında bir işlem yapılmadığını söyledi.

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CHP'li milletvekili "MHP Mersin Milletvekilliği yapan Olcay Kılavuz, İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Emre Çömlekçi, Arnavutköy Ülkü Ocakları Başkanı Emrullah Günay ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı’nın tehdit ve hakaretlerde bulundukları ve adil yargıyı etkilemeye çalıştıkları gerekçesiyle, 18 Ocak 2021 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştum. Fakat bu kişiler hakkında bir işlem yapılmazken, ülkemizin iki güzide sanatçısına suç unsuru bulunmayan sözlerinden ötürü ‘Cumhurbaşkanına Alenen Hareket’ suçuyla dava açılıyor. Burada adalet terazisi, ne yazık ki iktidar ve küçük ortağı için ağır basıyor’’ diye konuştu.