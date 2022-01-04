CHP'li Başarır: Demirören ve 5 şirket, 20 Aralık’ta doları 17-18 TL’den satıp, 10,30 TL’den aldı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı mevduat modelini açıkladığı 20 Aralık'ta Yıldırım Demirören'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Grubu ile iktidara yakın 5 şirketin ellerindeki dolarları 17-18 TL'den sattığını söyledi.

Halk TV'de konuşan Ali Mahir Başarır, "Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruz" ifadesini kullandı.

Başarır şöyle dedi:

"10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuştur"

"20 Aralık'ta kimler döviz aldı, kimler bozdurdu? Buradan net bir şey söyleyeyim. Demirören Grubu ve 5 şirket 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu. 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldıklarını kesin olarak biliyoruz. Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na, Vakıfbank'a sorduğumuz zaman, bizzat görüşmek istedim bilgi vermediler. Yıldırım Demirören ve 5 şirket, 19-20 Aralık'ta dövizini 17-18 liradan satmıştır. 10.30'a düştüğünde bu şirketler döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuştur."