CHP'li Başarır'dan Taşucu Limanı'nın özelleştirilmesine tepki: Bu ülkenin değerlerini babanızın malı gibi yönetmekten vazgeçin

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’nın "pazarlık usulü"yle ihaleye açılmasını eleştirdi. Söz konusu ihale limanın 40 yıllık işletme hakkını ve liman geri sahasında bulunan 714 bin 200 metrekarelik Sanayi Tesis Alanı'nın üzerindeki taşınmazları kapsıyor.

Başarır, "stratejik öneme sahip" dediği Taşucu Limanı'nın özelleştirilmesinin ve geri sahasının satılmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu basın açıklamasında da söz konusu liman ve gerisindeki tesisin pazarlık usulü ile ihale edileceği yer almaktadır. AKP İktidarı yandaşlarına peşkeş çekmek adına pazarlık usulü ihale yönteminden vazgeçmiyor. Neden ihaleyi şeffaf yapmıyorsunuz? Neden açık ihale usulü ile yapmıyorsunuz? Bu ülkenin değerlerini babanızın malı gibi yönetmekten vazgeçin. Kamu yararı yerine yandaş yararı anlayışınızdan vazgeçin!"

"Talan anlayışıyla özelleştirme"

İktidarın, birçok tesisi ve araziyi pazarlık usulü ile özelleştirildiğini ifade eden Başarır şunları kaydetti:

“AKP iktidarı, kamuya ait olan tesisleri, işletmeleri ve arazileri adeta bir talan anlayışıyla özelleştirmektedir. Milletvekili olduğumdan beri halkımızın yararını korumak adına yapılan ihaleleri takip ediyoruz. Hiç ilgi ve alakası olmayacak ihaleleri pazarlık usulü kapsamında yapıyorlar. İşte şimdi de seçim bölgemde bulunan Taşucu Limanı işletmesi ve geri sahasındaki 715 bin metrekarelik alanın satışını da pazarlık usulü ile bugün saat 14.30 da gerçekleştirecekler. Kıbrıs Harekatı’nda askeri üs olarak kullandığımız, sondaj gemilerimizin de demirlendiği stratejik öneme sahip olan Taşucu limanının özelleştirilmesi kabul edilemez. Bakın ihaleye teklif verenlerden biri de kamuoyunun yakından tanıdığı Albayraklar Grubu. Yapılacak ilk seçimlerde, AKP iktidarının bu talan anlayışına son verip halkın yararını koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”