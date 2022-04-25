CHP’li Başarır’dan “Murat Bircan” tepkisi: AKP'li avukatlar, hâkim yapıldı derken şaka yapmıyorduk!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gezi / Osman Kavala davasının üye hâkimi Murat Bircan'ın 2018 yılında AKP Samsun Milletvekili Aday Adayı olmasına ilişkin olarak, "AKP'li avukatlar, hakim yapıldı derken şaka yapmıyorduk!" yorumunu yaptı.

Başarır Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezi Davası'nda karar verecek hakimlerden biri olan Murat Bircan, AKP Milletvekili Aday Adayıydı. Yargı bağımsızlığını siz düşünün! 2018 döneminde AKP'li avukatlar, hakim yapıldı derken şaka yapmıyorduk!" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Gezi / Osman Kavala davasının hâkimi Murat Bircan AKP'den milletvekili aday adayı olmuş!