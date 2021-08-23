CHP'li Başarır'dan memur zammı yorumu: İktidar, memurlara sarayın penceresinden bakmaya devam ediyor!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, memurlara yapılan zam oranına ilişkin olarak, "İktidar, memurlara sarayın penceresinden bakmaya devam ediyor!" düşüncesini dile getirdi.

Başarır Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memurlar 2022'nin ilk 6 ayı için %5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için %7 artı enflasyon farkı oranında zam alacak. Her ay otomatiğe bağlanan “güncellemeler” ile yapılan bu zam yine buhar olacak!" ifadesini kullandı.

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