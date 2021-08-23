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Ekonomi

CHP'li Başarır'dan memur zammı yorumu: İktidar, memurlara sarayın penceresinden bakmaya devam ediyor!

Memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk altı ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci altı ay için ise yüzde 7 artı enflasyon farkı üzerinden zam verildi

23 Ağustos 2021 17:07

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, memurlara yapılan zam oranına ilişkin olarak, "İktidar, memurlara sarayın penceresinden bakmaya devam ediyor!" düşüncesini dile getirdi.

Başarır Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memurlar 2022'nin ilk 6 ayı için %5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için %7 artı enflasyon farkı oranında zam alacak. Her ay otomatiğe bağlanan “güncellemeler” ile yapılan bu zam yine buhar olacak!" ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

 

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