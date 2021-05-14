CHP'li Başarır'dan hükûmete: Sedat Peker'in oğlunun yer aldığı TRT'deki Diriliş Ertuğrul dizisinin 32. bölümünü neden yayınlattınız?

CHP’li Ali Mahir Başarır, “Buradan hükümete sesleniyorum. Sedat Peker mafyaydı, suç örgütü lideriydi, kötü bir örnekti, neden Diriliş Ertuğrul dizisinde Sedat Peker’in oğlunun oynadığı 32. Bölümü yayınlattınız? Görüntüler ortada. O dönem TRT’den sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’tu. Ona da soruldu ama yanıtını vermedi. TRT halkımızın verdiği vergilerle ayaktadır. Halkın, devletin kanalıdır. Sayın Soylu, bir mafyaya sığınıyorsunuz diyorsun, Sedat Peker’le bir alakamız yok diyorsun, o pis bir mafya diyorsun, o zaman halkın kanalı olan TRT’de böyle bir mafya liderinin oğlunun oynadığı diziyi neden yayınlattınız? Neden bu zamana kadar sesiniz çıkmadı? Mafya lideri Sedat Peker, bize Rize’de destek verdi, biz de onun oğlunu dizide oynattık mı, dediniz?” diye sordu.

"Hem alakamız yok diyeceksiniz hem koruma vereceksiniz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun milletin aklıyla dalga geçtiğini belirten CHP’li Başarır, “Gerçeklerin ortaya çıkması için TBMM’de konuya ilişkin araştırma komisyonunun kurulması kaçınılmazdır. Siz kalkıp Sedat Peker’le hiçbir alakamız yok diyeceksiniz ancak kendisine devlet tarafından koruma verilecek, çakarlı araba verilecek, iktidar tarafından imtiyazlar sağlanacak. Eğer iktidar olarak her şeyi yasal yaptığınıza inanıyorsanız, TBMM’de kurulacak araştırma komisyonu için de evet oyu vermeniz gerekir” ifadesini kullandı.