CHP'li Başarır'dan Erdoğan'a "beşli çete" çıkışı: Bu şirketler bize dava açmıyor, beyefendiye ne oluyor?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Biz ‘Beşli Çete’ dediğimiz zaman kızıyorsunuz. Bence kızmakta da haklısınız. Çünkü bu beş şirket, Cengiz İnşaat, sarayın silueti, izdüşümü, sarayın şubesi durumunda. Bu beş şirket bize dava açmıyor. Bu beş şirket bize bir şey söylemiyor. Beyefendiye ne oluyor merak ediyorum. Neden 1 milyon TL’lik dava açıyor” dedi.

Ali Mahir Başarır, dün TBMM Genel Kurulu’nda, Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve KDV Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde konuştu. Başarır, şunları söyledi:

“Cennet Koyu’ndaki araziyi Cengiz İnşaat’a vermeyi kafaya takmışlar”

“Genel Kurul’a gelen torba yasanın adı, Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi. Bakalım bu taşınmazlar ne kadar hakkaniyetli, ne kadar kamu için değerlendiriliyor? Bakalım bu taşınmazlar kimlere veriliyor. Mesela Bodrum Gölköy’deki Cennet Koyu’ndan başlayalım. Burası 2013’te Cengiz İnşaat’a satılıyor. Danıştay, bu satış işlemini iptal ediyor. Özelleştirme Yüksek Kurulu, Danıştay’ın kararına rağmen satışın devamına karar veriyor. 2020’de Danıştay bir kez daha iptal ediyor. Devreye Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı giriyor. Diyor ki ‘Burayı Cengiz İnşaat’a vereceğiz’. Burayı 2. derece doğal sit alanından çıkartıyor, buraya konut ve otel yapılmasına izin veriliyor. Bodrum Belediyesi buna ilişkin dava açıyor ve bir kez daha iptal ettiriyor. Bakın, üç tane mahkeme kararına rağmen bugün Cengiz İnşaat otel yapmaya başlıyor. Dünyadaki ünlü otel şirketlerinden biriyle isim hakkında anlaşıyor. Şimdi, bu yasanın ne anlamı var?

“Böyle ayrıcalıklı bir şirket daha var mı”

Cengiz İnşaat, 2002’den bugüne kadar Türkiye’nin değişik yerlerinden 195 tane taşınmaz almış. Samsun’da almış, Muğla’da almış, İstanbul’da almış, her yerde almış. Böyle ayrıcalıklı bir şirket daha var mı merak ediyorum. Biz ‘Beşli Çete’ dediğimiz zaman kızıyorsunuz. Bence kızmakta da haklısınız. Çünkü bu beş şirket, Cengiz İnşaat, sarayın silueti, izdüşümü, sarayın şubesi durumunda. Bu beş şirket bize dava açmıyor. Bu beş şirket bize bir şey söylemiyor. Beyefendiye ne oluyor merak ediyorum. Neden 1 milyon TL’lik dava açıyor? Bu beş şirketin, bize bugüne kadar açtığı tek kuruşluk dava yok. Şirket avukatlarının bir ihtarnamesi yok, saraya ne oluyor? Saray neden dava açıyor? Sarayın bu beş şirket ile nasıl bir ilişkisi var merak ediyorum.

“Bu utanç verici bir manzaradır”

Bu şirketler, Türkiye’nin her yerinde taşınmazları, madenleri, enerji kurumlarını, elektrik ihalelerini, köprü ihalesini, otoyol ihalesini alıyor. Bununla da yetinmiyorsunuz, vergi ve sigorta istisnası bunlara veriyorsunuz. Bununla da yetinmeyip bu şirketler için finans kurumlarından milyonlarca dolarlık kredi çekiyorsunuz. Bu, utanç verici bir manzaradır benim ülkem için. Bunu konuştuğumuz zaman en çok siz kızıyorsunuz. Bugün biz, Hazine arazilerinin değerlendirilmesinin neyini konuşuyoruz? Çünkü ihaleye bu adamlar için çıkılıyor. Türkiye’nin topraklarını, Hazine’nin topraklarını bu şirketlere, yandaşlara veriyorsunuz. Neden? Başka şirket yok mu?

“Sizin beş şirketten başka kıbleniz yok mu”

Siz, bu şirketlere yolcu garantisi, uçuş garantisi, araç garantisi veriyorsunuz ama bu halka ekmek garantisi, refah garantisi vermiyorsunuz. Siz, bu halka maalesef ki adalet garantisi vermiyorsunuz. Bu beş şirkete İngiliz mahkemelerinde dava yetkisi veriyorsunuz. Artık herkes aklını başına almak zorunda. Türkiye, bu şirketlere verilen imtiyazları, garantileri artık kaldıramıyor. 84 milyon çalışıyor ama bir avuç yarattığınız zengin bu paraları tüketiyor. İnsanların haline bir bakın lütfen. İnsanlar çöpten sebze topluyor, insanlar bayat ekmek kuyruğunda, insanlar yağ kuyruğunda, insanlar benzin kuyruğunda. Her aileden iki kişinin bir işsiz. Her iki aileden bir tanesi icrada. Sizin beş şirketten başka kıbleniz yok mu? Halka doğru yüzünüzü dönün.”

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