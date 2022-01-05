CHP'li Başarır'dan Demirören Grubu'na: Özür dileyecek biri varsa Ziraat Bankası’ndan 750 milyon dolar kredi çekip ödemeyen şahsınızdır

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “20 Aralık’ta doları 17-18 TL’den satıp, 10,30 TL’den aldı” açıklaması nedeniyle kendisini istifaya ve özür dilemeye davet eden Demirören Grubu’na yanıt verdi. Başarır “Özür dileyecek biri varsa Ziraat Bankası’ndan 750 milyon dolar kredi çekip ödemeyen şahsınızdır. Sayın Demirören beni halk bu noktaya getirdi, seni ise Saray bu noktaya getirdi. Ben hesabımı halka veririm, sen Saray’a verirsin” dedi.

TIKLAYIN - Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'a: 'Kesinlikle biliyoruz' dediği iddialarını ispata davet ediyoruz

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kur korumalı mevduat modelini açıkladığı 20 Aralık'ta Yıldırım Demirören'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Grubu ile iktidara yakın 5 şirketin ellerindeki dolarları 17-18 TL'den sattığı iddiasında bulundu.

Demirören Grubu’ndan Başarır’ın iddialarına yönelik bugün bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada “Ali Mahir Başarır, eğer iddialarını belgeleyemezse gereğini yapmasını ve milleti temsil görevinden istifa etmesini bekliyoruz. Demirören Şirketler Grubu konuyla ilgili hukuki süreci başlatma kararı almıştır. Sn. Başarır’ı mesnetsiz ve iftira niteliği taşıyan iddialarını yüce yargı önünde ispat etmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Özür dileyecek biri varsa Ziraat Bankası’ndan 750 milyon dolar kredi çekip ödemeyen şahsınızdır"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Demirören Grubu’nun yayınlamış olduğu basın metnine ilişkin açıklama yaptı. Söylediği sözlerden dolayı Demirören Grubu’nun rahatsız olduğunu ve basın metni yayınladıklarını ifade eden CHP’li Başarır, “Bak Demirören, özür dilemem gerektiğini söylemişsin. Ben neden özür dileyeyim. Ben tüyü bitmemiş yetimin, çiftçinin, emeklinin, 84 milyonun hakkını savunuyorum. Özür dileyecek birisi varsa Ziraat Bankası’ndan 750 milyon dolar krediyi çekip ödemeyen şahsınızdır” dedi.

Görevinin bu iddiaları sormak olduğunu belirten Başarır sözlerine şöyle devam etti:

“Ben bu iddiaları bugün ortaya koymadım. 20 Aralık’ta ne oldu? Sen ve senin gibiler, yandaş şirketler bir gecede zengin oldunuz. Ben buradan Ziraat Bankası’na, Halk Bankası’na, Bankacılık Denetleme Kurulu’na hepsine soruyorum; o gece kim döviz bozdurdu, daha sonra kimler döviz aldı, kimler zenginleşti? Dün biz bu iddialarla ilgili grup olarak araştırma önergesi verdik ancak AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.”

“Beni halk, seni saray bu noktaya getirdi”

Başarır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir gecede 1 milyon doları olan iki gün sonra 1 milyon 600 bin doları oldu. Neden? Bu ülkede son parasını ya da 30 yıl çalışıp tazminatını dolara yatırıp sonra bir günde yüzde 60 fakirleşen insanlar oldu. Biz bunun hesabını sormayacak mıyız? Ben istifa edecekmişim. Sayın Demirören beni halk bu noktaya getirdi, seni ise Saray bu noktaya getirdi. Ben hesabımı halka veririm, sen Saray’a verirsin. Benim istifa etmem için kamu kaynaklarından istifade etmem gerekir ama istifade eden sensin, sen hesap vereceksin.

"Şirketlerin, şahsın hesap dökümlerini ortaya koy"

Şirketlerin, şahsın ailen, şirket çalışanlarının hesap dökümlerini ortaya koy. Ne kadar dolar sattınız? Ne kadar dolar aldınız? Ne kadar kur garantili hesabınızda para var. Sadece sen değil o beş şirket, o beş şirketin türevleri, birçok milletvekillerinin yakınları, birçok AKP’ye yakın şirketlerin yöneticileri, birçok AKP’ye yakın zengin olmuş şahıslar bunun hesabını verin!"