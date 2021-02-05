CHP'li Başarır'dan arsasını satışa çıkaran RTÜK'e: Acaba harcama konusunda saraya mı özeniyor?

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Ali Mahir Başarır, Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK)’nun yakın zamana kadar devletin kasasına para aktaran bir kurum iken bugün arsa satan bir kurum haline geldiğini belirterek Meclis'te, "RTÜK harcama konusunda saraya mı özeniyor?” sorusunu sordu.

RTÜK’ün Adana’daki arsasını 9 Mart 2021’de ihale ile satışa çıkaracağını belirten CHP’li Başarır, “RTÜK yakın zamana kadar 3 aylık periyotlar halinde hazineye gelir sağlayan bir kurumdu. Ne oldu da şimdi arsasını satan bir kurum haline geldi. Yıllardır devletin kasasına para aktaran bir kurumun bu hale gelmesinin nedenleri açıklanmalıdır. RTÜK’ün bu hale gelmesi, son yıllarda başkanlığını yapanların beceriksizliğinden mi yoksa ülkenin ekonomik olarak artık tükendiğinden mi olduğu tespit edilmelidir” dedi.

"Harcamalar sorumsuzca yapılıyor"

Ülkedeki kaynakların sorumsuzca harcandığını belirten CHP’li Başarır, “Acaba RTÜK harcama konusunda Saray’a mı özeniyor? Eğer harcama konusunda ülkemizdeki devlet kurumları Saray’ı kendilerine örnek alıyorlarsa vay halimize. Her devlet kurumu harcama yaparken 83 milyon vatandaşın parasını harcadığının bilincinde olmalı. 2019 Sayıştay Raporu’nda RTÜK’ün, doğrudan teminle satın alma hakkı olan %10 sınırını aştığı ve Kamu İhale Kurulu’nun görüşünü almadan iki katından fazla %20,64’e tekabül eden toplam 5.239.964,39 TL'lik doğrudan alım yaptığı bilgileri yer aldı. Bu yapılan harcamaların sorumsuzca yapıldığının bir kanıtıdır” sözlerini dile getirdi.

Sayıştay raporuna dikkati çekti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemi ile vermiş olduğu önergesinde;

“Yakın bir zamana kadar 3 aylık periyotlarla Hazineye gelir aktarabilen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ne yazık ki kendisine kaynak yaratmak için arsasını satışa çıkaran bir kurum haline gelmiştir.

RTÜK’ün Adana şehir merkezindeki 3 bin 365 metrekare arsası, 9 Mart 2021’de yapılacak ihaleyle 27 milyon TL bedelle satışa çıkarılmıştır.

RTÜK, 2019 yılında 40 milyon, 2020 yılında 50 milyon, 2021 yılında da 65 milyon olmak üzere 3 yılda toplam 155 milyon lirayı bütçeden almıştır. RTÜK’ün tarihinde böyle bir duruma rastlanmamıştır.

Ayrıca, 2019 Sayıştay Raporu’nda RTÜK’ün, doğrudan teminle satın alma hakkı olan %10 sınırını aştığı ve Kamu İhale Kurulu’nun görüşünü almadan iki katından fazla %20,64’e tekabül eden toplam 5.239.964,39 TL'lik doğrudan alım yaptığı bilgileri yer almıştır” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1- Devletin kasasına gelir sağlayan RTÜK, hangi gerekçelerle kaynak sıkıntısına girmiş ve gelir sağlamak için arsasını satışa çıkarmıştır?

2- Son 10 yılda yıllar itibarıyla RTÜK, hazineye ne kadar gelir sağlamıştır?

3- Son 5 yılda yıllar itibarıyla RTÜK’ün Başkanlık makamının temsil ve ağırlama giderleri kaç TL’dir?

4- Devletin kasasına para koyan RTÜK’ün, gelir sağlamak için arsa satışına giden bir kuruma dönüşmesi ülke ekonomisinin sıkıntıda olduğunun bir göstergesi değil midir?

5- RTÜK’ün arsa satan bir kurum haline gelmesinde, 2019 Sayıştay Raporu’nda belirtilen doğrudan teminle satın alma hakkını mevzuata aykırı olarak iki katına çıkarmasıyla bir ilişki yok mudur?

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