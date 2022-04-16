CHP'li Başarır'dan Ali Osman Akat açıklaması: Bu kişiyi kurtarmak isteyen Ak Partili bir siyasi yapı var

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Limanı, uyuşturucu pazarının ortak noktası haline geldiğini söyleyerek,“Ali Osman Akat dosyasına bakın, 4 aydır bu konuşuluyor. İstihbarat bilgi veriyor, emniyet adım atacak, kim durduruyor? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Jandarmanın yaptığı operasyonda bir kum olayı var. O kumun ne işi var orada? Bu kişiyi kurtarmak isteyen Ak Partili bir siyasi yapı var. Bunu bilmek zorundayız” dedi.

Başarır, “Mersin Limanı, uyuşturucu pazarının ortak noktası gibi. Nedense sürekli Mersin’de bu uyuşturucu tacirleri toplanıyor. Ya Malta’da yakalanıyor ya Kolombiya’da yakalanıyor ya başka ülkede yakalanıyor ya Mersin’de yakalanıyor. Ama kime geldiğini bulamıyoruz. Ama ben biliyorum ki narkotik ekipleri, istihbarat ve emniyet bu konuda çok başarılı. Demek ki bunları koruyan siyasi bir güç var. Kimse onu bulmak zorundayız” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığı tarafından 2 yıl önce görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı ziyaret etti. Burada açıklama yapan Başarır, “uyuşturucu ticareti” yapmak suçlamasıyla tutuklanan Ali Osman Akat’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da aralarında olduğu çok sayıda AKP’li isimle çekilmiş fotoğraflarının yayınlanmasını değerlendirdi.

Başarır şunları söyledi:

"Süleyman Soylu, derhal görevden alınıp yargıya teslim edilmeli"

“Süleyman Soylu, derhal görevden alınmalı ve yargıya teslim edilmeli. Bu kadar net söylüyorum. Kendisini sevmediğimi, kendisini beğenmediğimi, kendisini bu ülkeye yakıştırmadığımı herkes biliyor zaten. AK Partililerin de birçoğu kendisini bu ülkeye yakıştırmıyor. Bunu bir yere koyuyorum. Ben burada bir hukukçu, bir ceza hukukçusu olarak söylüyorum. Süleyman Soylu, derhal görevden alınıp yargıya teslim edilmeli”

"Bu adam TBMM’ye hijyen seti satıyor"

“Sezgin Baran Korkmaz diye birisi bu ülkede çıkıyor ama bir görüyoruz ki Amerika’daki kara parayı Türkiye’ye getirip, Türkiye’de kirli ilişkilere giren, mal varlığına el konulan, yurt dışı çıkış yasağı olan, daha sonra kaldırılan ama bugün Avusturya’da yargılanan bir insan. Süleyman Soylu’nun bununla ilişkilerini görüyoruz, fotoğraflarını görüyoruz, bakanlıkta görüştüğünü duyuyoruz. İçler acısı, Sezgin Baran Korkmaz yazan uçakla seyahat ettiğini gördük.

Osman Akat kim? Türk- Amerikan İş Adamları Derneği eski Başkanı. Adamda bir resim albümü var. Benim diyen AK Partili’de yok. Cumhurbaşkanıyla var, Binali Yıldırım’la var, Berat Albayrak’la var, Soylu’yla var. Kim bu. Uyuşturucu ticareti suçlusu, şüphelisi. Bunun bir hesabı olması gerekmiyor mu? Olur mu böyle şey? Bu adam TBMM’ye hijyen seti satıyor. Aslında AKP’ye hijyen seti lazım. Ama onları temizleyecek bir hijyen seti daha geliştirilemedi. O kadar kirlilik var ki? O kadar pislik var ki ve bu pislik sarmaşık gibi ülkemin her tarafını sarmış.”

"Binali Yıldırım’ın Hollanda bankalarında 28 milyar dolar olduğu söyleniyor"

"Mersin Limanı, uyuşturucu pazarının ortak noktası gibi. Nedense sürekli Mersin’de bu uyuşturucu tacirleri toplanıyor. Ya Malta’da yakalanıyor ya Kolombiya’da yakalanıyor ya başka ülkede yakalanıyor ya Mersin’de yakalanıyor. Ama kime geldiğini bulamıyoruz. Ama ben biliyorum ki narkotik ekipleri, istihbarat ve emniyet bu konuda çok başarılı. Demek ki bunları koruyan siyasi bir güç var. Kimse onu bulmak zorundayız. Ali Osman Akat dosyasına bakın, 4 aydır bu konuşuluyor. İstihbarat bilgi veriyor, emniyet adım atacak, kim durduruyor? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Jandarmanın yaptığı operasyonda bir kum olayı var. O kumun ne işi var orada? Bu kişiyi kurtarmak isteyen Ak Partili bir siyasi yapı var. Bunu bilmek zorundayız.

20 yılın sonunda aklımızda kalanlar şunlar: Rüşvet, kara para, usulsüz ihaleler, uyuşturucu. Başka bir şey aklımıza geliyor mu? Binali Yıldırım’ın Hollanda bankalarında 28 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bunu Hollanda basını yazıyor. Hollanda’daki bürokratlar söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti’nden bir savcı çıkıp da kendisinin oğlunun malvarlığını araştırmıyor.

Ben merak ediyorum, ne parası vardı? İDO’da genel müdürdü, Ulaştırma Bakanı oldu. Ondan önce ticari bir yaşamı yok, oğlunun ticari bir yaşamı yok. Kıymetli eşleri bildiğim kadarıyla sınıf öğretmeni. Nereden geliyor bu paralar, nereden geliyor bu gemiler…"

"MHP ile AKP’yi tutan iki tane menteşe var; biri Alaattin Çakıcı, biri Soylu"

"MHP ile AKP’yi tutan iki tane menteşe var. Biri Alaattin Çakıcı, biri Soylu. İkisi de MHP’nin vazgeçilmezleri. Biri için af istedi, gördüğünüz gibi tahliye oldu. Şimdi de Soylu’yu tutuyor. AK Parti tabanının, AK Parti grubunun, AK Parti üyelerinin çoğunluğu Soylu’yu istemiyor ve nefret ediyor, haklı olarak. Çünkü artık Soylu bir görüntü kirliliği yaratıyor. Ama buna rağmen MHP direnç gösteriyor. Ama benim ülkem böyle bir İçişleri Bakanı’nı hak etmiyor. Ben kendisinden utanç duyuyorum. Ekranda ya da herhangi bir yerde görünce utanç duyuyorum. Yüz binlerce polisi, jandarmayı temsil eden adam tertemiz olmalı, su damlası gibi olmalı. Dürüst olmalı, şaibesiz olmalı. Eğer Soylu için şaibesiz diyen bir siyasetçi varsa çıksın karşıma.” (ANKA)