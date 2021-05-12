marinanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Ağar, oğlu Tolga Ağar da kurul üyesi, mafyaya karşı ailecek koruyorlar

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Mehmet Ağar’ın Bodrum Yalıkavak Marina’daki konumuna ilişkin bir basın metni yayımladı.

Eski Emniyet Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın bugün yayımlanan röportajından sonra Bodrum Yalıkavak Marina’nın yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi veren CHP’li Başarır, Mehmet Ağar'ın Ticaret Bakanlığı’na kayıtlı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)’ne göre, Yönetim Kurulu Başkanı göründüğünü aynı zamanda yine oğlu olan AKP Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'la birlikte bir de yönetim kurulu üyesi olarak göründüğünü söyledi.

"Bir rica üzerine kimse kimseye yönetim kurulu başkanlığı vermez" diyen Başarır, "Burada dönen olayı, İçişleri Bakanlığı ve Meclis araştırmalıdır. Mehmet Ağar, ‘mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdan’ diye de ekliyor ama Ticari Kayıt Sistemi’nden görüyoruz ki Bodrum Yalıkavak Marina’yı mafyaya karşı ailecek koruyorlar! Bu ülkede, İçişleri Bakanı yok mu, polis yok mu, devlet yok mu?’’ ifadelerini kullandı.

Kamuda hiçbir resmi sıfatı ve hukuki gücü olmayan eski bir bakan ve marina yöneticisinin devletin kurumlarını hiçe saydığını belirten CHP’li Başarır'ın açıkalaması şöyle:

‘’Rica üzerine yönetim kurulu başkanı olan Ağar’a, bu ricayı kim iletmiştir? Bir marina yöneticisi, kendisini devletin emniyet teşkilatından nasıl büyük görebilir? Bu olaya, 2.Susurluk Vakası dememiz hafif kalabilir. Bu olay, Susurluk’tan da büyük gözüküyor. AKP iktidarında, devletten başka herkes söz sahibi. Şeffaflık yoksa, demokrasi de olmaz. Şeffaflığın olmadığı yerde, ekonomide ve siyasette kayıt dışılık her zaman vardır. Eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek de bu konuya işaret etmiş ve içeriden bir bilgisi olduğu da kesin gibi gözüküyor. Cemil Çiçek’e göre; ‘Türkiye’de kayıt dışı siyaset yapan aktörler her zaman vardır. Siyaset sahnesinde görünmezler, vatandaşa hesap vermezler, siyasi sorumlulukları da yoktur ancak milletvekilinden, bakandan çok daha etkili konumdadırlar.’’ Bunu söyleyen isim, AKP’nin kurucu üyelerinden olan ve halen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek. Bu iddiaları, belgeleri, konuşmaları savcılar incelemelidir, bu iddialarla ilgili soruşturma başlatılması gereklidir. TBMM’de bu konuyla alakalı bir araştırma komisyonu kurulması elzemdir.’’