CHP'li Başarır'dan Bakan Soylu'ya: İzin belgesinin alındığı e-başvuru sistemi ve Alo 199'a ulaşılamıyor

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, çalışma izin belgesinin alındığı "e-Başvuru" sistemi ile seyahat izin belgesi ve randevuların alındığı "Alo 199"a ulaşılamadığını belirtti. Başarır, "İnsanlar mağdur" diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi.

Başarır, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Soylu’yu etiketleyerek yaptığı açıklamada e-Başvuru sistemine ve Alo 199'a ulaşılamadığını belirtti. Başarır'ın paylaştığı videoda yoğunluktan dolayı Alo 199'un sürekli meşgul çaldığı görülüyor.

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma döneminde, vatandaşların çalıştıkları şirketlerdeki yetkililerce daha önce verilen tüm belgelerin 2 Mayıs’ta (yarın) saat 24.00'te geçerliliğini yitireceğini açıklamıştı. Öte yandan geçerli olacak olan belgelerin e-Devlet üzerinden alınacağı, seyahat izin belgeleri ve randevular için başvuruların "Alo 199"a yapılacağı duyurulmuştu.