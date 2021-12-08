Başarır, TELE1'de katıldığı Gerçeğin İzinde programında konuşurken, CHP'nin Mersin mitingi ve asgari ücret tartışmaları ile Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li Başarır, "Atatürk Havaalanı'nın arazisini Katar'a satmak istiyorlar" derken, "İlk kez söylüyorum: Niye 3 saat Cumhurbaşkanı inceledi? Hangi Katar heyeti inceledi? Neyin değer tespiti yapıldı?" ifadesini kullandı.

Başarır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın memleket elden gidiyor, Katarlı bir adam gelmiş, hadsiz herif adını bile söylemek istemiyorum 'Türkiye'nin ekonomisi kötü bakalım ne alacağız?' diyor. Utanmaz herif sen batan geminin mallarını mı alıyorsun?"