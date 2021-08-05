CHP'li Başarır: AKP’li vekilin egosu yüzünden iki polis memuru açığa alındı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracını durduran polis memurlarının açığa alınmasını meclis gündemine taşıdı.

Başarır, 18 Temmuz 2021 tarihinde Mersin Erdemli İlçesi Çeşmeli Mahallesi’nde Kurban Bayramı öncesi AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracı görevli trafik polisleri tarafından durdurulduğu için görevli trafik polislerin açığa alındığını söyledi.

CHP’li Başarır, “Kurban bayramı arifesinde M.A ve M.Y adlı kıymetli polis arkadaşlarımız rutin kontrol nedeniyle AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın çakarlı aracını durdurmuş ve AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da kişisel egosu sebebiyle kıymetli polis arkadaşlarımızı açığa aldırmıştır. Milletvekili makamı kişisel egolarla işgal edilecek bir makam değildir. Bu makam bizlere halkın sözcüsü olarak verilmiş kutsal bir makamdır. Biz burada halka hizmet etmek için otururken bu yapılan davranış kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

"Polislerin intihar oranları çok yükseldi"

Son yıllarda polis intiharlarının arttığını söyleyen CHP’li Başarır, “Polis teşkilatımız pandemi döneminde çok zor şartlar altında çalıştı. Dikkat ederseniz son zamanlarda polislerin intihar oranları çok yükseldi. Bunların araştırılması ve çözümlerinin üretilmesi gerekmektedir ancak kendisini halktan üstün gören ve fildişi kulelerinde yaşayan bu zat-ı muhterem (!) gibiler Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu unutmuş olmalı ki polislerin görevinden ve sorunlarından bile bihaber. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her olayda polisimizin arkasındayız derken iş kendi partisindeki milletvekiline gelince suspus oluyor..” dedi.

Son olarak bu konuyla ilgili soru önergesi verdiğini belirten CHP’li Başarır, “Biz bu kutsal makamı kendi kişisel egolarımız için değil, milletimizin bize verdiği görev bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Bu görev bilinciyle polis arkadaşlarımızın neden görevden uzaklaştırıldığını soran soru önergemizi TBMM’ye sunduk. Sadece görevlerini yerine getirmeye çalışan, bayram arifesinde gece gündüz demeden çalışan, evdeki çocuklarına ekmek götürmeye çalışan polis arkadaşlarımızın bir an evvel görevlerine geri dönmelerini temenni ediyorum.” Sözlerini dile getirdi.