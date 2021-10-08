CHP'li Barut: Bakan yardımcısının eşine bu kadar çok para niye gönderildi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı'yla ilgili ortaya atılan iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece hakkındaki iddialara ilişkin soru önergesi veren Barut, "Bakan Yardımcısı özel yetkilerle donatılırken ihale ve ithalat izniyle ilgili olarak eşinin hesabına 150 bin Dolar para niye gönderiliyor? Bir iktidar partisi milletvekilinin dahline rağmen bu parayı nasıl alabiliyor? Bakan olup bitenleri bilirken niye sessiz kalıyor?" diye sordu.

Bakan Yardımcısının eşine iş çözmesi için 150 bin dolar verildi iddiası

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’nin 18 Ağustos 2018 tarihinde TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığını, 8 Ocak 2021 tarihinde de Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı görevine getirildiğini belirten CHP’li Barut, “Göreve geldikten sonra diğer bakan yardımcılarının önemli görevlerini alıyor, ana hizmet alanları kendisine bağlanıyor. Kritik noktalara kendine bağlı kişileri getiriyor” dedi.

Bakanlığın yüksek tutarlı alım, ihale ve izin işlemlerinin Işıkgece’ye bırakıldığının ileri sürüldüğünü belirten Barut, “Bu iddialardan birisi de hayvan ithalatına ilişkin Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen izin işlemlerinin bu kişiye bağlanması” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tam da bu konuyla ilgili olarak, bir işin çözülmesi için bakan yardımcısının eşinin hesabına 150 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 350 bin lira para aktarıldığı iddia ediliyor. Öyle ki, bakanlıkta bu konuyla ilgilenen iktidar partisinin bir milletvekili varken bile bu para akışı oluyor. Para konusunu da bilen iktidar milletvekilinin bizzat durumu belgesiyle Tarım Bakanına ilettiği öne sürülüyor. Hakkında son derece vahim iddialar bulunan bu bakan yardımcısı hala görevinin başında. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu vahim iddialarla ilgili açıklama yapmasını bekliyoruz. Herhangi bir inceleme ve soruşturmanın yürütülüp yürütülmediğini de öğrenmek istiyor, Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyoruz."

"Soruşturma açmayı, adli ve idari işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle yönelttiği önergede şu sorular yer aldı:

-Bakanlığınızın diğer Bakan Yardımcılarına tevdi edilen önemli görevleri ve ilgili ana hizmet birimlerini adı geçen Bakan Yardımcısına bağladığı iddiası doğru mudur?

-Söz konusu Bakan Yardımcısının bütün danışmanlarını Bakanlığın önemli ve stratejik noktalarına bürokrat olarak atattığı iddiaları doğru mudur?

-Bakanlığın yüksek tutarlı alım, ihale ve kapsamındaki izin işlemleri, neden bu Bakan Yardımcınız tarafından yürütülmektedir?

-Hayvan ithalatına ilişkin Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen izin işlemlerini uhdenize alarak, adı geçen Bakan Yardımcısına devrettiğiniz doğru mudur?

-Bakanlıktan hayvan ithalatı için izin işlemleri zorlaştırılan ve iktidar partisine mensup bir milletvekilinin tavassutuna rağmen çözülemeyen işlemler için ilgili şirketin Ayşe Ayşin Işıkgece'nin eşinin hesabına para aktarmak suretiyle ithalat iznini aldığı yönündeki iddialar gerçek midir?

-Konuyu takip eden milletvekilinin söz konusu para transferi ile ilgili işlemin belgesini tarafınıza sunduğu doğru mudur?

-Bu derece vahim iddiaların muhatabı olan bir kişinin halen o koltukta oturmasını ve önemli yetkileri elinde bulundurmasını nasıl açıklarsınız?



- Bu konu hakkında inceleme-soruşturma açmayı, adli ve idari işlem başlatmayı düşünüyor musunuz? Yoksa İddialara muhatap olan kişinin Bakan yardımcısı olması sebebiyle Devlet Denetleme Kurumu ve Savcıları göreve çağırmayı düşünüyor musunuz?"