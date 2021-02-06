CHP'li Banu Özdemir, "Çav Bella" davası sürecindeki hakaretlerden kazandığı tazminatları SMA’lı çocukların tedavisi için bağışladı

İzmir'de geçen mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı için yargılanıp beraat eden eski CHP İzmir İl Başkanı Banu Özdemir, bu süreçte kendisine yapılan hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar nedeniyle dava açtı. 60 civarı dava açan Özdemir, davaların ikisinden kazandığı tazminatı SMA ve Kistik Fibrozisli çocukların tedavisi için bağışladı.

Bundan sonra kazanacağı tazminatları da bağışlamaya devam edeceğini belirten Banu Özdemir şu açıklamayı yaptı:

"Bildiğiniz üzere haksızca yargılandığım sürede maruz kaldığım hakaret, tehdit ve benzeri içerik paylaşımlar hakkında hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurmuştuk. Geçtiğimiz ay bir hakaret davasından aldığımız tazminatı SMA hastası olan bir kardeşimize bağışlamıştık. Bu hafta da bir hakaret davasından aldığımız parayı Kistik Fibrozisli çocukların yaşam kalitelerinin artması için bağışladık. 60'a yakın açık dosyamız var. Ceza davalarının hemen bitiminde açacağımız tazminat davalarını da doğa, çocuk ve hayvan hakları gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarına hibe etmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda TEMA bünyesinde 2 bin fidan hedefiyle bir koru ormanı kurmayı planlamaktayız. Sizler de hukuki süreçlerinizden sosyal fayda üretebilirsiniz. Dayanışmayı büyütebilir iyiliği çoğaltabilirsiniz." (ANKA)