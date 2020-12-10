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CHP'li Banu Özdemir, 'Çav Bella' davasından beraat etti

10 Aralık 2020 19:21

CHP'nin eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, kamuoyunda 'Çav Bella' davası olarak bilinen davada beraat etti.

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