CHP’li Bakıroğlu: Arazözlerde en az altı kişi olması gerekirken iki kişi çalışıyor

CHP'li Vehbi Bakırlıoğlu, Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın mevsimi ortasında işçi aldığını belirtti. Bakıroğlu personel sayısının azlığına dikkat çekerek, "Arazözlerde en az altı kişi olması gerekirken iki kişi çalışıyor" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, kamuda geçici işçi pozisyonlarında çalışanlar 2007’de sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirildi. Ancak orman işlerinde çalışanlar kapsam dışında bırakılarak mevsimlik işçi olarak çalıştırılmaya devam edildi. Orman işçileri, geçici statüde mevsimlik işçi olarak 9 ay 29 gün çalıştırılıyor. Kalan iki ayda işten çıkarılıyor.

Yaklaşık 8 bin 200 işçinin bu şekilde çalıştığına ve birçok haktan mahrum bırakıldıklarına dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, bu nedenle kadroya alınmaları için yasa teklifi verdiğini belirtti. Bu işçilerin ülkenin dört bir yanında canlarını hiçe sayarak yangınları söndürmek için çabaladıklarını hatırlatan Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Orman yangınıyla mücadele profesyonellik gerektiren özel bir iştir. Bu nedenle orman yangınıyla mücadele işinin, itfaiyecilik gibi bir meslek olması gerekmektedir. Geçici işçilerle, mevsimlik çalışma sistemiyle orman yangınlarıyla mücadele edilemeyeceği görülmüştür. Orman yangınlarında çalıştırılan mevsimlik işçilerin bir sonraki yıl işe alınacağının garantisi olmadığından ve her yıl başka işçiler işe alındığından kurumda iş düzeni sağlanamamaktadır.”

Vehbi Bakırlıoğlu’na göre kış aylarında personel durumunun düzenlenmesi gerekirken OGM geçen Haziran'da 2 bin 83 işçi almak için ilana çıktı. Bakırlıoğlu, “OGM, yangın mevsimi ortasında işçi alıyor. Ayrıca personel sayısı azalıyor. Arazözlerde en az altı kişi olması gerekirken iki kişi çalışıyor” ifadesini kullandı.