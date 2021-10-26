CHP'li Bakıroğlu: 2020’de yüzde 2 olan tarımsal desteklerin bütçe içindeki payı 2022’de yüzde 1,4’e düştü

Tarım sektöründe, artan maliyetler ve yetersiz destekler nedeniyle her yıl küçülme yaşandığını vurgulayan CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, tarıma verilen destekler hakkında "Tarımsal destekler için 2020’de 22 milyar, 2021’de 22 milyar, 2022’de de 25,8 milyar kaynak ayrıldı. Yüzde 17’lik bir artış var. Buna karşın maliyetlerdeki artış yüzde 100’ü aştı. 2020’de tarımsal desteklerin bütçe içindeki payı yüzde 2 iken 2021’de yüzde 1,6’ya, 2022’de ise yüzde 1,4’e düştü" dedi.

AKP'nin 2006'da çıkardığı Tarım Yasası'ndaki 'bütçeden tarıma ayrılacak kaynak, gayrisafi milli hasılanın yüzde birinden az olamaz' ifadesini hatırlatan CHP'li Bakıroğlu, 2021’de bütçeden ayrılan destek payının 1,6’da kaldığını belirterek 2022’de bu payın yüzde biri geçemeyeceğini açıkladı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Bakıroğlu, "Yasaya rağmen sektöre verilen destek hiçbir zaman bu oranı yakalayamadı. Kuraklığın vurduğu tarım sektörüne AKP politikaları da darbe oldu. Gelecek yılın bütçesinde yasaya göre 63 milyar TL olması gereken tarımsal desteklemeler 25,8 milyar TL’de kalacak" diye konuştu.

"2022 bütçesi yüzde 30 artarken maalesef tarımın payı azaldı"

Yıllara göre tarıma verilen desteği karşılaştıran Bakırlıoğlu’nun şu verileri ortaya koydu:

"15 yıldır tarımsal destekler yüzde 1’in altında kalmıştır. 2021’de 1 trilyon 346 milyar lira olan bütçe toplamı, 2022’de 1 trilyon 751 milyar liraya yükseldi. Tarıma ayrılan pay, 51,5 milyar liradan 57,5 milyar liraya çıkmış."

"Türkiye’nin 2022 bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 30 artarken maalesef tarımın payı azaldı. Tarımın genel bütçe içindeki payının yüzde 3,8’den 3,3’e düşürüldüğünü görüyoruz."

"Maliyetlerdeki artış yüzde 100’ü aştı"

Tarımsal destekler için 2020’de 22 milyar, 2021’de 22 milyar, 2022’de de 25.8 milyar kaynak ayrıldığını söyleyen Bakıroğlu değerlendirmelerinin devamında şunları söyledi:

"Yüzde 17’lik bir artış var. Buna karşın maliyetlerdeki artış yüzde 100’ü aştı. 2020’de tarımsal desteklerin bütçe içindeki payı yüzde 2 iken 2021’de yüzde 1,6’ya, 2022’de ise yüzde 1,4’e düştü. TÜİK’e göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 28,74 arttı. Gübreye, ilaca yüzde 100’den fazla gelen zamlar, mazota üst üste gelen zamlarla bu enflasyonun nasıl düşük çıktığını merak ediyoruz".