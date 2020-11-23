CHP’li Bakırlıoğlu: Turquality zenginleşme aracı olarak kullanılıyor

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, dünyada olumlu Türk malı imajı yerleştirilmesi amacıyla oluşturulan devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality kapsamında sağlanan desteklerin “devletin parasını yağmalamaya” dönüştüğünü ileri sürdü.

Birkaç firmanın bu kapsamda verilen destekleri zenginleşme aracı olarak kullandıklarını söyleyen Bakırlıoğlu, “Bu firmalar kimdir, nedir, tek tek açıklanmasını istiyoruz” dedi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Bakırlıoğlu Sayıştay’ın da 4 yıldır Turquality desteklerinin “yanlış uygulandığı” ve “amacı dışında hak etmeyen firmalara destek verildiği” tespitine işaret etti. Tebliğe aykırı şekilde milyonlarca lira fazladan ödeme yapıldığının raporlandığına dikkati çeken Bakırlıoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın yanlışta ısrar ettiğini iade etti.

“Bir ayakkabı firması ‘hizmet firması’ kabul edildi; Bağdat’taki 4 mağazasına 1 yılda 507 bin dolar destek sağlandı”

Bakırlıoğlu, yurtdışı mağazalarında hem kendi markasını hem de birçok yabancı markaların satışını yapan bir ayakkabı firmasının, “Turquality®?’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında sadece Türk markası oranında desteklenmesi gerekirken, “hizmet firması” kabul edilerek, “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” kapsamında yüzde 100 oranında desteklendiğine işaret etti.

Söz konusu ayakkabı markasına diğer hiçbir firmaya sağlanmayan bir imtiyaz tanındığını dile getiren Bakırlıoğlu, “Irak Bağdat’ta faaliyet gösteren firmanın 4 yurtdışı mağazasının 2019 yılı sonuna kadar toplam 507 bin 210 dolar destekten faydalandığı ve halen de faydalanmaya devam ettiği görülmektedir” dedi.

"Bu hangi ayakkabı firması?"

Bakırlıoğlu, Sayıştay raporunda usulsüzlüklerine geniş şekilde yer verilen ayakkabı firmasının, “ayakkabı satışından değil de devlet desteği ile zenginleşen” hangi firma olduğunu merak ettiklerini söyledi.