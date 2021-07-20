CHP'li Bakırlıoğlu paylaştı: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, THY'den huzur hakkı alıyor

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yaparak, bir maaş daha aldığını açıkladı.

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Sanayi Ticaret Enerji ve Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 3 dönemdir Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ında çifte maaş alanlar bürokratların arasında yer aldığını açıkladı.

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, CHP'li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birden fazla yerden maaş alan bürokratlarla ilgili haberler sık sık gündeme gelmektedir. Bunlardan birisi de EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dır. AKP'nin vazgeçemediği ve üçüncü defa EPDK başkanlığına atanan Mustafa Yılmaz kurumdan aldığı maaşın yanında yönetim kurulu üyesi olduğu THY Teknik A.Ş.'den de huzur hakkı alıyor. AKP'nin ballı bürokratlar kervanına EPDK başkanı Yılmaz'da eklendi. Aslında AKP, bürokratları, eski milletvekillerini, bakanları yanlarında tutmak için kamu şirketlerinden maaşa bağlıyor. Türkiye'de milyonlarca kişi işsiz gezerken, AKP'nin ballı bürokratlarının çifte maaş almasını hazmedemiyoruz.

"Devletin kurumlarının ticari sırrı mı olur?"

Bakırlıoğlu, 105 bin elektrik abonesinin ve 60 bin doğalgaz abonesinin borcunu ödeyemediği Türkiye'de EPDK Başkanı Yılmaz'ın çifte maaş almasının kabul edilemez bir durum olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Elektriğe, LPG'ye akaryakıta gelen zamlar vatandaşı canından bezdirirken, 105 bin elektrik abonesi,60 bin doğalgaz abonesi borcunu ödeyemediği için takip süreci ile karşı karşıya iken zam bu korkunç tablonun sorumlusu bürokratların bir eli yağda bir eli balda çifter çifter maaş almaları kabul edilemez.

Başka başka yerlerden maaş alan bürokratlar ve eski siyasetçilerle ilgili sorularımıza iktidar ‘ticari sır' diyerek cevap vermiyor. O zaman soruyoruz devletin kurumlarının ticari sırrı mı olur? Biz devletin şirketinde maaş alanların ne kadar aldıklarını soruyoruz. CHP iktidarında ballı bürokrat dönemi sona erecek. Liyakatı esas alarak atanan ve sadece devlete hizmet eden bürokratlar, kamu çalışanları devlette görev alacaklar."