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CHP'li Bakırlıoğlu: Hastanede yer bulamayan Covid-19 hastası öldü

15 Kasım 2020 22:27

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Covid-19 hastası 65 yaşındaki Dinçer Gergin’in hastanelerde yer olmadığı için yaşamını yitirdiğini iddia etti. Bakırlıoğlu, yer olmadığı için hastanelere kabul edilmeyen Gergin’in fenalaşması üzerine Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını öne sürdü.

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