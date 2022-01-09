CHP'li Bakan: Türkiye, 141 konteyner çöpten nasıl kurtulacak?

Almanya, ithal ettiği ve Türkiye’ye girişi yasak olduğu için yaklaşık bir yıldır Türkiye limanlarından bekleyen 141 konteyner çöpü geri alacağını duyurdu. CHP’li Murat Bakan, “Neredeyse bir yıldır limanlarımızda bekleyen çöpleri Almanya geri alacak, ama çöplerin bir kısmı üçüncü ülkelere gönderilmek üzere başka limanlarda. Türkiye, 141 konteyner çöpten nasıl kurtulacak? Bu sorunun yanıtını tüm detaylarıyla Türk yetkili makamlarından istiyoruz” dedi.

TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, geçtiğimiz Mayıs ayında 2B Plast adlı şirketin, Almanya’dan ithal ettiği atığı çöpleri teslim almadığını, atıkların yapılan denetimler sonucunda Türkiye’ye girişi yasak olan karışık plastik atık olduğunu, şirketin sertifikasının iptal edildiği ve 141 konteyner atığın Türkiye limanlarında tutulduğunu gündeme getirmişti. Almanya’nın o atıkları geri alacağı duyuruldu.

Türkiye limanlarındaki bu çöplerin bir kısmının geçtiğimiz aylarda Vietnam’a gönderildiğini ancak bunların da Yunanistan’ın Piraeus Limanı’nda kaldığını söyleyen Bakan şunları söyledi:

“Yurtdışı basında çıkan haberlere göre, Almanya bu çöpleri geri alma konusunda istekli olduğunu açıklamış ve geri alma sürecini yönetmek için görevlendirmeler yapmış. Türkiye’nin bilgi vermesi ve işbirliği yapması gerektiği söylenmiş. Ayrıca çöplerin bir kısmının Vietnam’a gönderildiğinden de habersizler. Oysa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önergemize verdiği yanıtta atıkların Almanya’ya iadesi konusunda Basel Sekretaryası aracılığıyla gerekli işlemlerin başlatıldığını söylemişti. Mayıs ayından beri araştırıp tüm detaylarını ortaya çıkardığımız hiçbir şeye yanıt vermedi Bakanlık. Bizim sorularımızı yanıtsız bırakarak süreci kamuoyundan gizliyorlar. Neredeyse bir yıldır limanlarımızda bekleyen çöpleri Almanya geri alacak, ama çöplerin bir kısmı üçüncü ülkelere gönderilmek üzere başka limanlarda.

Türkiye bu konuda nasıl bir süreç yürüttü haberimiz dahi yok. Rezalete bakar mısınız? Süreci yurtdışı basından takip ediyoruz. Bu çöpler şehir atığı ve uzun bekleme süreci sebebiyle geri kazanımı artık mümkün değil. Belki de zaten hiçbir şekilde geri kazanımı mümkün değildi. Ona dair bile net bir bilgimiz yok. Limanlarımızdaki çöp yığınları sadece çevreye zarar vermiyor; çöplerin sahibi ortadan yok olduğu için lojistik firmalarının mağduriyeti de katlanıyor. Türkiye, 141 konteyner çöpten nasıl kurtulacak? Bu sorunun yanıtını tüm detaylarıyla Türk yetkili makamlarından istiyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum; bu konu daha yakıcı daha öncelikli sorunlarımız sebebiyle gerektiği kadar güçlü bir şekilde gündem olmayabilir. Ancak ülkemizi bu suç rotasına dahil edenler de ülkemizi dünyanın çöp sömürgesi haline getirenlerden de bilsin ki; biz bu rotanın peşindeyiz ve bunun da hesabını soracağız.”