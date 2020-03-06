CHP'li Bakan'dan Sadık Pehlivan hakkında soru önergesi: Federasyon Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı mı?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Dünya Şampiyonu Sporcu Sadık Pehlivan’ın alevi olması gerekçesiyle milli takıma alınmaması yönündeki iddiaları Spor Bakanı'na sordu.Bakan, Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz için adli, idari ve cezai bir soruşturma açılıp açılmadığını sordu.

Soru önergesinde daha önce “Wushu Federasyonu resmi web sayfasında CHP aleyhine yazılar yazan ve AKP’ye oy verme çağrısı yapan Akyüz’e bir soruşturma açılmış mıdır” diye soran Bakan, Pehlivan’ın iddialarını da gündeme getirdi. Bakan, Dünya Şampiyonu bir sporcunun sporu bırakmak üzere olmasının bakanlığı harekete geçirip geçirmediğini de sordu.

Milletvekili Murat Bakan, Sadık Pehlivan’ın Alevi olduğu ve namaz kılmadığı için milli takıma alınmadığını iddia etmesi üzerine bakanlığa yönettiği soru şu şekilde oldu: Bakanlığınız tarafından Akyüz hakkında “halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş mudur?

Ne olmuştu?

Kung Fu Dünya Şampiyonu Sadık Pehlivan, federasyon başkanı Abdurrahman Akyüz’ün kendisine Alevi olduğu ve namaz kılmadığı gerekçesiyle “kendin gibi kafirleri buldun” diyerek hakaret ettiğini ve milli takıma Alevi olduğu için alınmadığını iddia etmişti. Akyüz bütün bu iddiaları yalanlamadı.