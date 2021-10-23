CHP'li Bakan'dan SADAT'a ‘Egemenlik şeriatındır’ tepkisi: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazısını kaldırmaya kimsenin gücü yetmez

Meclis’te SADAT hakkında konuşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, SADAT'ın anayasa taslağında "Egemenlik şeriatındır" dediğine dikkat çekerek "Burada ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ yazısını kaldırmaya kimsenin gücü yetmez" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kendisini, “savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren şirket" olarak tanımlayan ve hakkında çok sayıda iddia gündeme gelen SADAT'ı Meclis'te gündeme getirdi.

Murat Bakan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada SADAT’ın iç içe geçmiş üç yapıdan oluştuğunu ifade ederek SADAT Başkanı Adnan Tanrıverdi’nin geçmişte yazdığı yazılara dikkat çekti, hazırladıkları taslak Anayasa’nın detaylarını Meclis kürsüsünden okudu.

‘Farklı Bir Anayasa’ başlıklı taslakta, değişmez maddelerin ve laiklik ilkesinin Anayasa’da bulunmaması gerektiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısının değişebileceği önerilerinin olduğuna dikkat çeken CHP’li Bakan, “’Egemenlik şeriatındır’ diyorlar. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ yazısını kaldırmaya kimsenin gücü yetmez. Biz Kurtuluş Savaşı’nda 3 cephede savaştık; doğu cephesinde, batı cephesinde, güney cephesinde savaştık. Yedi düvelin gücü yetmedi bunları değiştirmeye, kimsenin de gücü yetmez” dedi.

SADAT’ın araştırılması için verilen meclis araştırmasının, AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini vurgulayan CHP’li Murat Bakan, “SADAT iç içe geçmiş üç yapıdan oluşuyor; iki dernek, bir şirket. ASDER ilk dernek, ilk Adaleti Savunanlar Derneği. Daha sonra ASSAM kuruluyor, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği ve son olarak SADAT kuruluyor. Üçünün ortak noktası: Adnan Tanrıverdi. Birisinin onursal başkanı, birisinin başkanı, birisinin de yönetim kurulu başkanı” dedi.

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi’nin geçmişte yazdığı yazıları ve hazırladıkları Anayasa taslağını hatırlatan CHP’li Bakan, “Ergenekon kumpasında 16 Ocak 2009’da yazdığı bir yazı var. Haksız, hukuksuz yargılanan vatansever subayları yargılayan FETÖ’cü hâkimler, savcılar için diyor ki: ‘Destekliyoruz onları, bu yargılamayı yapanları destekliyoruz.’ Destekleyen bir yazı yazmış, o yazı da hâlâ Adnan Tanrıverdi’nin kendi sayfasında duruyor." hatırlatması yaptı.