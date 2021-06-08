CHP'li Bakan'dan Milli Savunma Bakanı Akar'a OYAK soruları: TSK emekçilerinin maaşlarından kesilen paralar sermaye gruplarına mı sunuluyor?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, OYAK'ın, üyelerinin eleştirilerini Meclis gündemine taşırken, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı TSK emekçilerinin seslerini duymaya, eleştirilere ve endişelere kulak vermeye, şeffaflığa ve sorunların çözümü için iletişim kurmaya çağırıyorum” dedi. Bakan, "TSK emekçilerinin maaşlarından kesilen paralar sermaye gruplarına mı sunuluyor?" diye sordu.

Türkiye’nin ilk emeklilik fonu olarak kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu'nda (OYAK) subay ve astsubayların maaşlarının bir bölümü doğrudan OYAK’a aktarılmak üzere kesiliyor. Ancak uzman çavuşundan astsubayına, subayından emeklisine kadar yaklaşık 450 bin üyenin tamamına yakını bazı konularda endişelerini ve itirazlarını dile getiriyor. Kurulduğu günden bugüne OYAK Renault, OYAK Çimento, Ereğli Demir Çelik gibi büyük şirketlere sahip olan OYAK’ın, 2018 yılında yüzde 42 olarak açıkladığı kâr payı, 2019’da yüzde 20.5 olarak duyuruldu. Bu durum üyeler tarafından eleştirilirken; diğer yandan OYAK, 2020 yılında Demirören Grubu’na ait Total ve MOil’i 450 milyon dolara satın aldı.

Konuyu Meclis’e taşıyan CHP’li Murat Bakan, Demirören Grubu’na ait Total ve MOil’in alınmasıyla birlikte OYAK üyelerinin tepkilerinin arttığını vurgulayarak, “OYAK içinde yapılan yatırımın kârlı olmadığı ve ödenen paraların çok yüksek olduğu gibi birçok eleştiri yükseldi. Vatansever subay, astsubay ve uzman çavuşların canlarını ortaya koyup, alın teriyle çok zor şartlarda kazanılmış maaşlarından kesilen paraların birtakım sermaye gruplarına sunulduğu yönündeki endişeler daha da yüksek sesle dile getirildi. Binlerce TSK personeli özellikle sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor” dedi.

Hulusi Akar’a çağrı

CHP’li Bakan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“OYAK üyelerinin yönetimdeki temsiliyeti, kâr payının günden güne azalması, 450 milyon dolara Demirören Grubu’na ait zarar eden Total ve MOil’in satın alınması gibi konularda üyelerin yaptıkları eleştirilerin yönetimde karşılık bulmaması, başta nema oranındaki düşüş ile emeklilerin maaşlarında yapılan düşüş olmak üzere yönetim tarafından alınan bazı kararlar… Tüm bu olanlar ömrünü Türk Silahlı Kuvvetlerine adamış dünyanın en zor mesleğini icra eden vatan evlatları tarafından haklarının yenmesi ve adalet duygularının yok edilmesi olarak yorumlanıyor. Yıllarca bu vatana canları pahasına hizmet etmiş, maaşlarının bir kısmını OYAK’a yatırmış olan personel, menfaatlerinin gözetilmediğini düşünüyor ve endişe duyuyor. Haziran’ın sonunda OYAK Genel Kurulu yapılacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı TSK personelinin seslerini duymaya, eleştirilere ve endişelere kulak vermeye, şeffaflığa ve sorunların çözümü için iletişim kurmaya çağırıyorum.

Bugün kimisi şehit, kimisi gazi, kimisi görevde, kimisi emekli olan TSK personelinin maaşlarından kesilen paralar ile kurulan OYAK üzerinden, yandaşların zarar eden şirketlerinin satın alındığı ve bu birikimlerin çarçur edilerek TSK personelinin mağdur edildiği bir durum yaşıyoruz. Buradan iktidar sahiplerini ve OYAK yöneticilerini uyarıyoruz; bu işin vebali büyük olur, hiçbiriniz altından kalkamazsınız.”

CHP’li Bakan, Hulusi Akar’a sordu: