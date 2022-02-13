CHP'li Bakan: Ağrı’da kanalizasyonu olmayan evlerin karşısına kayak merkezi yapıldı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ağrı Diyadin’deki afet evlerinin su, kanalizasyon gibi temel altyapı hizmetlerinin olmadığını belirterek Diyadin Belediyesi kayyımı tarafından evlerin karşısına kayak merkezi yapıldığını söyledi. Bakan, “İnsanlar en temel ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı hizmetlerine ulaşamazken; bütçenin kayak tesisi yatırımı için harcanmasını nasıl açıklıyorsunuz?” diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ağrı’nın Diyadin ilçesi Göl mahallesinde bulunan afet evlerinin su, kanalizasyon gibi temel altyapı hizmetlerinin olmadığını ancak bu evlerin hemen karşısına Diyadin Belediyesi kayyımı tarafından kayak merkezi yapıldığını söyledi.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Bakan, “2022 Türkiye’sinde insanlar en temel ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı hizmetlerine ulaşamazken; bütçenin kayak tesisi yatırımı için harcanmasını nasıl açıklıyorsunuz?” diye sordu. CHP’li Murat Bakan, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kamu kaynaklarını neden halkın yararına kullanmıyorsunuz?"

“Bu evlerin 21. yüzyılda suyu yok, içme suyu yok, altyapısı yok, kanalizasyonu yok. Bu insanlar açtıkları çukuru kanalizasyon olarak kullanıyorlar. Tuvaleti olmayan, içme suyu olmayan evlere oradaki çocuklara kayak merkezi yapıyor. Bir tarafta 200 metre ileride inanılmaz bir yoksulluk, açlık, sefalet, yoksunluk; bir tarafta kayak tesisi. Neymiş; evinde suyu olmayan, tuvaleti olmayan çocuklar burada kayak yapacak, kayaktan sonra yapılan kafede kahve içeceklermiş, kayak malzemeleri satın alacaklarmış, termal tesis yapılacakmış. Bu çelişkiyi biri bize anlatsın diye Meclis’e soru önergesi verdik. Bize bunu anlatın; kamu kaynaklarını neden halkın yararına kullanmıyorsunuz? Burada misafirinizi mi ağırlayacaksınız sayın Kaymakam?”

"Bütçenin kayak tesisi yatırımı için harcanmasını nasıl açıklıyorsunuz?"

CHP’li Bakan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sordu:

Ağrı ili Diyadin ilçesi Göl mahallesindeki afet evlerinde su, kanalizasyon, doğalgaz gibi temel altyapı hizmetleri yokken; aynı zamanda Diyadin Belediyesi Kayyımı da olan Diyadin Kaymakamlığı tarafından bu evlerin hemen yanına kayak merkezi yapılmasını nasıl açıklıyorsunuz?

2022 Türkiye’sinde insanlar suya ulaşamazken, en temel ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı hizmetlerine ulaşamazken; bütçenin kayak tesisi yatırımı için harcanmasını nasıl açıklıyorsunuz?

Göl mahallesindeki afet evlerinde yaşayan yurttaşlarımızın bu çağda altyapı yetersizliğinden dolayı yaşadıkları mağduriyeti ne zaman ve nasıl gidereceksiniz?