CHP'li Aygun, 62 yıllık Tebligat Kanunu'nun değiştirilmesini önerdi: Muhtarlıkları bu aşırı iş yükünden kurtaracağız

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TBMM’ye verdiği kanun teklifinde, muhtarla vatandaşlar arasında tartışmalara neden olan 62 yıllık Tebligat Kanunu’nun 21. maddesinin değiştirilmesini önerdi. Teklifin yasalaşması halinde, sahibine yapılamayan tebligatların bundan sonra muhtarlıklarda değil PTT’de depolanacağını söyleyen Aygun, “Vatandaşla muhtarlığın artık bağı kesilecek. Vatandaş, aldığı tebligata istinaden en yakın PTT şubesine giderek oradaki evrakını alacak. Muhtarlıkları bu aşırı iş yükünden kurtaracağız” dedi.

Aygun'un açıklamaları şöyle:

“Tebligat yapılacak kimselerin adreste bulunamaması halinde, tebligatı yapan PTT görevlisi daha önce muhtarlıklara gelip evrakları yediemine bırakıyordu. Bizim vermiş olduğumuz kanun teklifiyle birlikte PTT görevlisi, elindeki ihbarnameyi, ceza kağıtlarını tekrar PTT’ye götürecek. Yedieminlik görevini, bundan sonra işin aracılığını, taşımacılığını yapan PTT’nin kendi yerlerinde depolanması sağlanacak. Yıllardan beri bu eziyeti çeken muhtarlarımızın eziyetine son verme anlamında kanun teklifi veriyoruz”

“Muhtarlıkları bu aşırı iş yükünden kurtaracağız''

“62 yıl önce çıkan kanundan bu tarafa hiçbir değişiklik yapılmamış. Bütün sorumluluk muhtarlıklara bırakılmış. PTT ne yapıyor? Almış olduğu icra takibini, trafik cezasını, borç tebligatlarını, eğer adreste kişiyi bulamazsa evin köşesine bir kağıt bırakıp, gelip muhtarlıklara bu tebligatları bırakıyor. Ondan sonra da tekrar postanesine gidiyor. Asıl sorun burada başlıyor. Vatandaş o tebligatı görmediği zaman, daha sonraki süre içerisinde başına gelebilecek trafik cezası ödemesi, yine borçlarla ilgili, yine yakalaması ile ilgili önüne gelen bir uygulama sonucunda ceza ile karşı karşıya kalıyor. Suçlu burada o tebligatı yapmayan PTT değil, tebligatın bırakıldığı muhtar oluyor. Muhtara vatandaş gelip her türlü hakarette, bedduada… Hatta kaba kuvvet kullanıldığı yerleri görüyoruz. Buna dur demek için 62 yıl önce çıkan kanunu değiştiriyoruz. Bundan sonra PTT, tebligatları muhtarlıklara değil kendi bünyesinde hazırlamış olduğu bürolarda veya bekleme odalarında veya stoklama yerlerinde bu evrakları saklayacak. Vatandaşla muhtarlığın artık bağı kesilecek. İcra kağıtları, trafik cezaları, borç kağıtları, ne aklınıza geliyorsa muhtarlıklara değil, vatandaş aldığı tebligata istinaden en yakın PTT şubesine giderek oradaki evrakını alacak. Muhtarlıkları bu aşırı iş yükünden kurtaracağız.”

“Bizi tehdit ediyorlar, zor durumda kalıyoruz”

Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa’nın Zafer Mahallesi Muhtarı Mücahit Cüle ise “Bu tebligatlarla ilgili sıkıntı büyük. Postacı tebligatı getirdi, mahalle sakinini evde bulamadı, bize getiriyor. Bizden de onları aramamızı istiyorlar. Bize günde yüzlerce tebligat geliyor. Sıkıntı büyük. Vatandaş bu sıkıntının bizden kaynaklandığını zannediyor. Bizim kendilerine tebliğ etmediğimizi düşünüyorlar, bizi tehdit ediyorlar, zor durumda kalıyoruz. Bunları 6 ay burada bekletiyoruz sonra imha ediyoruz. Bize bir sürü sıkıntı, külfet” diye konuştu. (ANKA)