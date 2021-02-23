CHP'li Aygün: Örgütün elinde üst düzey kamu görevlileri var

Eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, “13 şehit sonrası toplum ve parlamentoda yüksek bir duyarlılık oluştu. Hâlâ PKK'nın elinde olan üst düzey kamu görevlileri var. Bunlar için biz kendi çapımızda çaba harcamaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Aygün, “Yaşamını kaybedenler için yapacak bir şey ne yazık ki kalmadı. Ama, dağda veya Kuzey Irak'ta tutulan kişilerin yaşamını kurtarabiliriz. Devlet, partiler, parlamentonun yapacağı şeyler bitmedi. İnsan hayatı siyasete feda edilemez. Herkes üstüne düşen siyasi/insani görevi yapmalıdır.Devletin, toplumun dikkatine.” dedi.

Aygün şu ifadeleri kullandı.

"Bu kamu görevlilerinin kurtarılması için bazı girişimlerde bulundum. Hepsi adres olarak örgütü gösterdi. Gara operasyonu başladığında, bazı görevlilerin farklı yerlerde olduğu anlaşılıyor. Örgütün elinde olunca can güvenliğiniz tamamen risk altındadır. Dağ başında, ormanın içinde, mağarada, sığınakta tutuluyorsunuz. Hem tutan, hem tutulan risk altında oluyor. Açıkçası her an ölümle burun burunasınız. Örgütün kaçırdığı kişilerin bir an önce serbest kalması için herkesin üzerine düşeni yapması gerekir.”