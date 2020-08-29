CHP'li Aydoğan Gümüşhane'deki siyanür sızıntısını Bakan Kurum'a sordu: Herhangi bir yaptırım uygulayacak mısınız?

CHP İstanbul Milletvekili avukat Turan Aydoğan, Gümüşhane’nin Boyluca Köyü sınırlarındaki Karamustafa Deresi’nde tespit edilen siyanür sızıntısını Meclis gündemine taşıdı. İnceleme sonucunda siyanür, bakır ve magnez değerlerinin kabul edilebilir değerlerin üstünde çıktığını açıklayan Aydoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a maden sahibi şirket ve tesise ilişkin herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını sordu.

CHP’li Aydoğan, Gümüşhane’nin merkeze bağlı Boyluca Köyü’nde Yıldız Bakır Madencilik A.Ş’ye ait bakır maden ocağından sızan kimyasal içerikli atık suların, Boyluca, Hasköy, Dibekli, Kuluçka ve Övündü köylerinden geçen Karamustafa Deresi’ne karışmasını ve olayın halk sağlığını ciddi biçimde tehdit ediyor olması hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

"Birinin ölümünü mü bekleyeceğiz"

Daha önce de aynı yörede yine aynı firmaya ait tesislerde halk sağlığını tehdit eden faaliyetleri rapor ettiklerini, konuyu o zaman da Meclis gündemine taşıdıklarını ifade eden Aydoğan, “İnsanların yaşamına kasteden bu tür durumlar ciddi denetlemeye ihtiyaç duyulduğunun kanıtıdır. Madencilik faaliyeti gösteren firmaların denetimlerinin daha sağlıklı ve ciddi biçimde yapılması gerekiyor. Söz konusu olan insan hayatı. Gümüşhane Boyluca’da deredeki balıkların nedensiz ölümünden tedirgin olan vatandaş siyanür tehlikesiyle burun buruna olduğunu fark etmiş. Bu insanlar bahçelerini bu dereden suluyor, hayvanlarına bu dereden su içiriyor. Dere çevresinde ağaçları olanlar ağaçlarının kuruduğunu söylüyor. Tehlikenin farkına varılması için birinin ölümünü mü bekleyeceğiz? Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne yapılan şikayetin ardından gerçekleşen tetkiklerin sonuçları ortada; inceleme sonucunda siyanür, bakır ve magnez değerleri Su Ürünleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi kapsamında belirtilen kabul edilebilir değerlerin üstünde çıkmış. Bakanlık derhal müdahalede bulunmalı” dedi.

"Memleket siyanür çöplüğüne dönüşüyor"

Daha önce parti olarak bölgede çalışma yaptıklarını ve bu çalışmanın raporlaştırıldığını hatırlatan Aydoğan, “Bir arpa boyu yol alamıyoruz. Uyarılar, öneriler, veriler iktidarı hiç ilgilendirmiyor. Göz göre göre halkın sağlığı tehlikeye atılırken seyirci kalınması vatandaşın devlete olan güvenini sarsıyor. Bizim uyarılarımızı dikkate almaz da bir an evvel harekete geçmezlerse kötü haberler almamız an meselesidir. Bu kadar açık ve net bir durum karşısında ciddi bir adım bekliyoruz. Gümüşhane ve benzeri durumda olan illerimizde vatandaşlarımız tedirgin bir bekleyiş içinde. Memleketimiz siyanür çöplüğüne dönüşüyor. Yöre halkı Bakanlıktan net bir tavır bekliyor” ifadelerini kullandı.

Aydoğan'un Bakan Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği sorular şu şekilde:

Siyanür sızıntısına neden olan Gümüşhane Boyluca Köyü sınırları içinde faaliyet gösteren Yıldız Bakır Madenciliğe ait tesise ilişkin hukuki ve/veya idari girişiminiz olacak mıdır?

Söz konusu firmaya idari para cezası kesme işleminiz olmuş mudur?

Söz konusu firma hakkında bakanlığınız tarafından suç duyurusunda bulunulacak mıdır?

Söz konusu firma hakkında açılmış bir ceza soruşturması ya da kovuşturması var ise Bakanlığınız müdahil olacak mıdır?

Siyanür sızıntılarıyla ilgili Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ve analizler bilginiz dâhilinde midir?

Söz konusu firma hakkında ÇED raporunda yer alan taahhütlere ayrılık nedeniyle ayrıca idari işlem yürütecek misiniz?