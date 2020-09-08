CHP’li Aydoğan: Trabzon-Gümüşhane-Erzincan hızlı tren hattı farklı bir yere mi kaydırıldı?

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan Trabzon-Gümüşhane-Erzincan hızlı tren hattının farklı bir yere kaydırıldığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma Bakanının yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Aydoğan, “Gümüşhaneli, Trabzonlu hemşehrilerimiz arayıp iktidarın verdiği sözden cayıp caymadığını bize soruyor” dedi.

Aydoğan, AKP Milletvekili Muhammed Avcı’nın, İyidere ilçesinde yapımı için ihalesi gerçekleştirilen lojistik merkezinin hızlı tren hattıyla beslenmesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini ve proje üzerinde yaklaşık 6 aydır çalıştıklarını belirttiği yazılı açıklamayı hatırlatarak; “Bu iddialar doğru ise benim Gümüşhaneli, Trabzonlu hemşehrimin gösterdiği tepki doğru demektir. Bir önceki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ‘Trabzon ve bölge ekonomisine çok büyük değer katmış olacağız’ diyerek verdiği sözü merkezi yönetim adına vermiştir. Bakan değişmiş olabilir. Verilen sözler bakanlar değiştikçe değişecekse vay halimize, çünkü bakanlar sarayın keyfine göre değişebiliyor” dedi.

''Devlet kaynaklarını siyasi manevra için kullanıyorlar''

“Devlet planlaması ve kalkınma çalışmaları anlık değişebilecek çalışmalar değildir” diyen Aydoğan, “Bu karar değişikliğine neden olan etken nedir? Önceki güzergahlar teknik bir sorun nedeniyle mi değiştiriliyor? Eğer öyle ise bu ilk planlama yapıldığında neden ortaya çıkmadı? Yoksa bu siyasi bir mavera mıdır? Daha önce Trabzon ve Gümüşhane’deki vatandaşlardan oy alabilmek için o zaman verilen bir söz müydü? Eğer bu politik nedenle yapıyorlarsa ellerindeki devlet kaynakları vatandaş tarafından onlara emanettir ve kafalarına göre siyasi manevra yapmak için kullanamazlar” ifadelerini kullandı.

''Bölge halkına karşı sorumlu hissediyorum''

Aydoğan, “Görünen o ki demiryolu güzergahını halkın çıkarı değil AKP’nin siyasi vehmi belirliyor. Ben bir Gümüşhaneli ve Trabzon’da yetişmiş, yaşamış biri olarak kendimi bölge halkına karşı sorumlu hissediyorum ve konunun takipçisi olacağımı ifade ediyorum. Halk yararına yapılan her işin altına imza atarız. Bu iddialar doğru ise derhal bu hatadan dönülsün ve verilen söz mutlaka yerine getirilmeli. Halkın beklentisinin boşa düşmesini istemiyoruz. Bu bölge halkının bizzat tarafımıza ilettiği bir taleptir. Sayın Bakan bir an evvel çıkıp konuyu açıklığa kavuştursun.” şeklinde konuştu.

Turan Aydoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

Geçen yıl açıklanan, Trabzon ile Erzincan arasında çift hatlı, sinyalli ve elektrikli, saatte 200 kilometre hıza uygun, 248 kilometre uzunluğunda yeni bir demir yolu hattının akıbeti nedir? Proje hangi aşamadadır?

Bu proje için hangi firma ile anlaşma imzalanmıştır? Firmanın projenin bitiş tarihi konusunda nasıl bir öngörüsü vardır?

Sayın Muhammed Avcı’nın yaptığı yazılı açıklamasında ifade edilen demiryolu projesi, iddia edildiği gibi Erzincan – Gümüşhane -Trabzon demir yolu projesinin yerine mi yapılacaktır?