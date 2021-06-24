CHP’li Aydoğan: Boğaziçi’nde bursu kesilen öğrencilere ilk bursu ben veriyorum

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, bursu kesilen Boğaziçi öğrencilerine ilk bursu kendisinin vereceğini söyledi. Aydoğan, İstanbul Tozkoparan’da haksızlığa uğrayan, kentsel dönüşüm uygulaması sırasında mağdur edilen vatandaşların yanında olacağını belirtip iktidar partisinin milletvekillerini de Tozkoparan’a davet etti.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan dün, Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair getirilen kanun teklifinin Genel Kurul görüşmeleri sırasında söz aldı. Aydoğan, "O melanet örgütün finansörlerine bir günde, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı çıkardınız, uçaklarda gezdiriyorsunuz. Ama gariban Harp Okulu öğrencileri, komutanların 'Tatbikat var' diye yola çıkardığı yerde hiçbir delil yokken otuz yıl ceza aldılar" dedi.

Aydoğan'ın açıklamaları şöyle:

“İstanbul'da Tozkoparan'da feryat figan olaylar var. Ortalama altmış yıldır Tozkoparan'da yaşayan aileleri sokağa döktünüz, onlara gaz sıkıyorsunuz, evsiz bıraktınız, elektriklerini kestiniz, sularını kestiniz, yaşamsal hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamaz hâle getirdiniz. Niye? Bu ülkede sosyal devlet yok mu? Bu ülkede sosyal devlet insanları evsiz bırakmak için mi var? Siz sosyal devleti temsil etmiyor musunuz? Vatandaşı ortaya, sokağa döküyorsunuz, sonra da ona gaz sıkıyorsunuz, orada insanlar fenalık geçiriyor. Ben sizi yarın Güngören'e davet ediyorum, hadi gelin, hadi gelin ben Güngören'de olacağım. Ben o bölgenin vekiliyim, yarın Güngören'deyim. Yarın ve yarından sonra her gün sizi Tozkoparan'a davet ediyorum, hadi gelin bakalım. Öyle milletin ağzına gazı sokacaksınız, evsiz bırakacaksınız, yurtsuz bırakacaksınız, kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevireceksiniz, sonra o sokaklarda da bizim karşımıza geçeceksiniz. Davet ediyorum; buyurun, bu davet size."

"Sosyal devlet dedim ama yanlış anlamayın, sosyal devlet derken sizin yönetiminizi kastetmedim, Anayasa'da var olan sosyal devleti kastettim. Sizin bununla bir alakanız kalmadı, siz parti devletisiniz, onu başka yerlerde de gösteriyorsunuz. Anayasa'nın 25 ve 26'ncı maddesine göre Boğaziçi Üniversiteli öğrencileri eylem yapıyorlar, 34'üncü maddede toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkını kullanıyorlar, burslarını kesiyorsunuz, nasıl bir şeysiniz siz? Anayasa tanımıyorsunuz, kanun tanımıyorsunuz, hukuk tanımıyorsunuz. Bu Anayasa'nın 42'ye 8 maddesi eğitim hakkından bahsediyor. 'Devlet başarılı öğrencilere eğer ihtiyaç hali varsa burs verir' diyor, Siz bu Anayasa'yı açıktan ihlal ediyorsunuz. Ama millet size nasıl cevap veriyor, onu da söyleyeyim, şimdi herkes diyor ki, 'Siz kesecekseniz, biz burs vereceğiz bu öğrencilere' halk bunu söylüyor sosyal medyada. İzleyeceksiniz bu halkın size karşı tepkilerini, izleyeceksiniz. Nasıl ki 'Saat on ikiden sonra, kusura bakmayın müzik yapamazsınız' dedi Sayın Cumhurbaşkanı, sosyal medya çalkalanıyor, 'Kusura bakıyoruz' diyor. Size karşı duruş gösteriyor, işte burada da Boğaziçi öğrencilerine karşı halk diyor ki 'Biz varız, korkmayın.' İlk bursu ben veriyorum. Parti devletinizle baş başa bırakacaklar sizi, haberiniz olsun."

"Bakın, bu kanunda müfettişlikle ilgili bir hüküm getirdiniz, 'Binbaşının üstüne müfettişlik kadrosu veririz’ diyorsunu. Subaylar, astsubaylar, aşağıdakiler niye alınmıyor? MİT Müsteşarı astsubay değil mi? Onu yıllardır orada tutuyorsunuz, başarılı, sorun yok. Demek ki kendini yetiştirmiş olan astsubaylar 2-3 fakülte bitirebilir. Gariban halk çocuklarının, kısa yoldan ekmeğini kazanmak zorunda kalan kaliteli insanların yolunu niye kapatıyorsunuz? Hani vesayet rejimine karşıydınız? Vesayetin Allah'ını yapıyorsunuz. Orduyu milletin önüne atıyorsunuz 3'üncü maddeyle beraber. Suç işlediği iddiası olursa insanlar, sivil insanlar ordu mensuplarına müdahale edecek öyle mi? Etrafı çetelerle, milislerle, suç örgütleriyle sarılmış bir hâle getirdiniz, yarın bunlar karşılıklı olarak kendi güvenliklerini sağlarlar ordunun üzerinde. Siz, nefretinizi kusuyorsunuz orduya karşı. Burada, 'Orduyu koruyacak bir yasa çıkarıyoruz' diye sakın söylemeyin, nefretinizi kusuyorsunuz. 20 yıldır orduyu tahrip etmekten başka hiçbir şey yapmadınız, yapacağınız da yok."

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