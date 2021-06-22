Boğaziçi Üniversitesi’nde Melih Bulu’yu protesto eden öğrencilerin KYK kredi ve bursları kesildi

Boğaziçi Üniversitesi’nde Melih Bulu’yu protesto eden 100 öğrencinin KYK kredi ve bursları kesildi.

BirGün’den Dilan Esen’in haberine göre, İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Valiliğe gönderilen ve öğrencilere iletilen yazıda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün yazısına istinaden kredi ve bursların kesildiği belirtildi. Öğrencilerin, öğrenim kredisi borcunun Temmuz 2023’ten itibaren ödemeye başlaması istendi.

Kredisi kesilen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Burkay Avcı, Boğaziçi’nde kayyum rektöre karşı başlatılan eylemlere destek verdiği için öğrenim kredisinin kesildiğini söyledi. “Tüm kayyum rektörlere karşı Boğaziçi öğrencisinin yanında oldum” diyen Avcı, şunları dile getirdi:

“Mimar Sinan’da öğrenciyim ve bizim okulumuza da kayyum rektör atanmıştı. Boğaziçi’ne atanmasından da rahatsız oldum ve eylemlere katıldım. Bu sebepten dolayı devletin geri alacağı kredim kesildi. Bugün de üniversiteleri savunmaya devam edeceğiz. Kredimizi kesseler de kayyum rektörlere karşı mücadele edeceğiz. Demokrasiyi savunduğumuz için AKP bizi cezalandırmaya çalışıyor. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Kredilerimizin kesilmesine karşı davamızı da açacağız. Sadece dava da değil aynı zamanda mücadelemize sokakta da devam edeceğiz.”

Öte yandan SOL Genç tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“Boğaziçi direnişine katıldıkları gerekçesiyle üniversite öğrencilerinin öğrenim bursları ve kredileri kesiliyor. AKP sokaklarda, meydanlarda, kampüslerde; bastıramadığı gençliği verdiği 3 kuruş parayı keserek terbiye etmeye çalışıyor. Yandaşların milyonlarca liralık borçları silinirken birçok öğrencinin tek geçim kaynağı olan öğrenim kredisi ve bursları gençliği susturmak için kesiliyor. Senelerdir geleceksizliğe, umutsuzluğa mahkûm etmeye çalıştınız. Yapamayacaksınız. Bizden çaldıklarınızı, üstünde tepindiğiniz geleceğimizi köhnemiş iktidarınıza teslim etmeyeceğiz. Öğrenim kredilerinin ve burslarının kesilme kararı derhal iptal edilsin.”

Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği’ne göre öğrencilerin burs ve kredileri ancak şu durumlarda kesilebiliyor:

“Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması; vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma; sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi; öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi; öğretim kurumunun kapatılması; kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması; kesin hükümle mahkûm olması.”

Daha önce idare mahkemeleri, öğrenciler hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmadığı için kredi ve bursların kesilemeyeceğini belirtmişti. KYK Akdeniz Kız Öğrenci Yurdu'nda yemekhanede çatal kaşıkla masaya vurup eylem yaptığı için 2015’te 8 öğrenci yurttan atılıp öğrenim kredisi kesilmişti. Ankara 2'nci İdare Mahkemesi öğrencilere verilen yurttan süresiz uzaklaştırma ve kredilerinin kesilmesi cezalarına karşı yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Yine çok sayıda Akdeniz Üniversitesi öğrencisinin çeşitli protestolara katıldıkları gerekçesiyle Emniyet’ten gelen talimat doğrultusunda kredileri kesilmiş, öğrenciler karara karşı dava açmıştı. Açılan davalarda da yürütme durdurulmuştu.