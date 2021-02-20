CHP’li Aydın: TSK’yı da siyasi bir kurum haline getiriyorsunuz, subaylar gidip torpil arayacaklar

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, TSK Personel Kanunu'ndaki değişikliği tepki gösterdi. Aydın, "TSK’yı da siyasi bir kurum haline getiriyorsunuz, subaylar gidip torpil arayacaklar" görüşünü savundu.

Teklifin kabul edilmesiyle Genelkurmay Başkanı’nın yetkilerinin önemli bir bölümü Milli Savunma Bakanı’na devredildi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün kabul edildi.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda teklif üzerindeki görüşmelerde konuşan CHP’li Çetin Arık, “Bu teklifte, yandaş medyanın tetikçi gazetecileri FETÖ kumpasını alkışlarken hapishaneden üniformalarıyla böyle çıkan ‘Sizlerin ve Atatürk’ün emaneti olan bu üniforma tertemiz ve lekesizdir. Bunu herkes görsün diye üniformamızla çıkıyoruz’ diyen Atatürk’ün askerlerinden özür dileme yok, iade-i itibar yok. Yine, bu teklifte, AKP ve FETÖ ortaklığıyla bozulan ordu bütünlüğünün sağlanması, bypass edilen emir komuta zincirinin yeniden kurulması da yok” dedi.

CHP’li Erkan Aydın da kadro belirleme yetkisinin Milli Savunma Bakanlığı’na verilmesinin, TSK’yı siyasileştireceği uyarısında bulunarak “TSK’yı de siyasi bir kurum haline getiriyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki ya da Sağlık Bakanlığı’ndaki gibi subaylar gidip torpil arayacaklar. TSK’nın acilen hekime ihtiyacı var, askeri hekimlerin bu görevi yürütmesi gerekiyor ama GATA olmadığı için askeri hekimler yetişmediği için de sivilden hekim alıyorsunuz. GATA’nın kapatılması bu orduya yapılabilecek en büyük ihanettir” açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN | Millî Savunma Bakanlığı’na, “subay, astsubay atamalarında” işlem yetkisi: Kararname değişti, MSB tam yetkili hale geldi