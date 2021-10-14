CHP'li Aydın: Orhaneli Devlet Hastanesi'nde bir buçuk aydır ambulans yok

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Meclis'te yaptığı konuşmasında Orhaneli Devlet Hastanesi'nde bir buçuk aydır ambulans olmadığını iddia etti.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Meclis Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak şunları söyledi:

“Seçim bölgem Bursa’da dağ ilçelerinden Orhaneli’nin -ki 4 dağ ilçesine merkezlik yapmakta olan- Orhaneli Devlet Hastanesinin bir buçuk aydır ambulansı maalesef yok. Sorulduğunda ‘Bakımda, kısa sürede gelecek.’ deniyor ancak hastalarda büyük bir mağduriyet yaşanıyor hatta edindiğimiz bilgiye göre devlet hastanesine 500 metre uzaklıktaki ambulans helikopterin geldiği yere bile hasta nakil etmek için Bursa merkezden ambulans çağrılarak 500 metrelik mesafeye hasta nakil ediliyor.

Tekrar araştırdığımızdaysa en erken yıl başında ambulans geleceği söyleniyor. 112’nin de 4 dağ ilçesine hizmet etmesinden dolayı o ambulansları da kullanamıyor. Şimdi buradan bir kez daha soruyorum: ‘Sağlıkta devrim yaptık.’ diyerek on dokuz yıldır bunun ekmeğini yiyenler, bir hastaneye -ki tam teşekkülü bir hastane- ambulansı niçin gönderemiyorlar? Bu konunun takipçisi olacağız.”