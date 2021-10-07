CHP'li Atıcı: Millet İttifakı'nın adayı büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu olur, aday olduktan sonra genel başkanlığı bırakabilir

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, hem İyi Parti hem de HDP seçmenin oy vereceği bir isim olacağını belirterek, “Büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu olur. Kılıçdaroğlu’nun genel başkan sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı yapmayacağını hepimiz biliyoruz. Büyük ihtimalle aday olduktan sonra bile genel başkanlığı bırakabilir” dedi.

Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur” açıklamasına ilişkin olarak, “Maalesef Bahçeli’ye katılıyorum” diyerek şu açıklamaları yaptı:

"Tayyip Erdoğan aday olmayacak"

Tayyip Erdoğan aday olmayacak. Benim siyasi okumam budur. Çünkü kaybedeceği bir seçime girmeyecek. Cumhur İttifakı’nın başka hiçbir şansı yoktur, seçimleri 2023’e kadar götürmekten başka hiçbir şansları yoktur. Şu anda seçimi kaybedecekleri ayan beyan görülüyor. Seçimin 2023’te olma ihtimali yüksektir. Ancak olağanüstü bir şey olur AKP’nin oyları yükselmeye başlar veya AKP farklı bir siyasal manevra geliştirir. Örneğin MHP’yi bırakır, HDP ile birleşir ise bu durumda erken seçim olabilir.

Bugünkü koşullarda ‘erken seçim yoktur’ demekten başka çaresi yoktur MHP’nin de AKP’nin de. Çünkü bu şartlarda girerlerse yüzde yüz kaybederler. Neden Tayyip Erdoğan aday olmayacak, çünkü Tayyip Erdoğan, kazanamayacağı bir seçime girmeyecek. Bir tek çaresi kalıyor, o da seçimleri zamanında yapmak ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından kendisi başvuru yaptığı halde adaylaştırılmamak. İki kere Cumhurbaşkanlığı yaptı. Anayasa’ya göre aslında aday olamaz. Hukukçular bölünmüş durumda. Bu tartışma körüklenecek. Bu tartışma pompalanacak ve sonuçta YSK bir karar verecek. Tayyip Erdoğan ne isterse, o kararı verecek. Tayyip Erdoğan, adaylık başvurusunda bulunacak, YSK diyecek ki ‘bizim Anayasa’yı okumamıza göre siz aday olamazsınız’. Böylece mağdur edildiği izlenimi yaratılarak seçime girmeyecek. Girememiş gibi olacak.

"Millet İttifakı'nın adayı büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu olur"

Büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu olur. Öyle bir aday bulunacak ki hem İyi Parti hem HDP seçmeni oy verecek. Seçilen kişi parlamenter sistemi geri getirecek. Hem de gerginlikten uzak, efendi bir adam olacak, kim var, bir tek Kemal Bey var şu anda. Hem İyi Parti’nin hem de HDP’nin oy vereceği insan sayısı az değildir, Cumhurbaşkanı olacak sıfatlara sahip, vardır. 10’u bile geçer. Ama öyle bir nokta var ki orada aynı zamanda bunlardan vazgeçecek. Cumhurbaşkanı olduktan sonra bütün yetkilerinden vazgeçebilecek kadar doymuş olacak, mütavazı olacak. Bunu bulmak biraz zor olabilir. Meral Akşener boşuna demedi ‘ben başbakanlığa adayım’ çünkü Cumhurbaşkanı adayı olsa HDP oy vermeyecek ki olmaz, yani olabilemez. İkinci turda bile oy vermeyebilirler."

"Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bırakabilir"

“Kılıçdaroğlu’nun genel başkan sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı yapmayacağını hepimiz biliyoruz. Büyük ihtimalle aday olduktan sonra bile genel başkanlığı bırakabilir. Adaylığı süresince de bırakabilir veya ‘seçilirsem derhal partimden istifa ediyorum’ diye partili Cumhurbaşkanlığı sistemini daha önce söz verdiği şekliyle reddetmiş olabilir. Seçilene kadar belki partinin başında kalabilir. Ama ondan sonra partiyi bırakması, genel başkanlığı en azından bırakması, yani partiden istifa etmese bile genel başkanlığı bırakacağını ben tahmin ediyorum. O yüzden genel başkanın Cumhurbaşkanı olması pek çok açıdan, pek çok kişi tarafından desteklenecektir diye tahmin ediyorum.”