CHP'li Atakum Belediye Başkanı Deveci'den seyir terasının icradan satılmasına tepki: Mahkemeye buranın bir kamu binası olduğunu anlatamadık

Samsun'un CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, belediyeye ait seyir terasının icradan satılması hakkında, "Seyir terasının satılmaması için 2.5 yıl mücadele ettik. Mahkemeye buranın bir kamu binası olduğunu anlatamadık" dedi.

Belediyeye ait Vedat Türkali Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Cemil Deveci, görev süresini değerlendirerek belediyenin içinde bulunduğu borç batağı hakkında bilgi verdi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, koltuğa oturduğunun ikinci gününde icra memurlarının geldiğini belirten Deveci, bir anlaşma sağlamak için görüşmek istedikleri alacaklıların telefonlarına çıkmadığını ileri sürdü.

"Satışa itiraz etmek için arkadaşlarımız çalışıyor”

İcra yoluyla 3 milyon 900 bin liraya satılan seyir terasının bir kamu binası olduğunu dile getiren Deveci, seyir terasının belediyenin temizlik işleri yapan şirkete olan borcundan dolayı icralık olduğunu kaydederek, “Bu şirketin önceki dönemlerden de birikmiş alacağı var. 5-6 ayda bizimle birlikte çalıştı. Biz de alacağını zamanında ödeyemedik. Ancak zaman içinde öncelikli alacaklı bu şirket olduğu için 11-12 milyon lira civarında borç ödedik. Sanıyorum 5-6 milyon lira civarında bir alacağı kaldı. Bu tesisle bunu ödeyebilirdik. Seyir terasının satılmaması için 2.5 yıl mücadele ettik. Mahkemeye buranın bir kamu binası olduğunu anlatamadık. Son 50 yıldır kamu binasının bu şekilde satıldığına ben tanık olmadım. İlk kez gördüm. Şimdi satışa itiraz etmek için arkadaşlarımız çalışıyor” diye konuştu.

"Satacak arsamız bile yok”

10 yılda belediyenin en değerli arsalarını satılarak 1 katrilyon lira gelir elde edildiğini açıklayan Cemil Deveci, “Belediyenin borçları da vardı ama taşınmazları da vardı. Borç da, satılan mülk de bu kente harcandı. 10 yılda 1 katrilyon liralık arsa satıldı. Nerede bu para? Bu para doğru yerlere harcansaydı ben bu duruma düşmezdim. Atakum'da sokağa çıkmaması gereken adamlar, ar damarı çatlamış adamlar çıkıyorlar, nutuk atıyorlar, ‘Benim değil, onun borcu’ diyorlar. 200 milyon lira borcu ben mi yaptım? Alacaklarını bu günde kadar istemeyenler biz koltuğa oturunca sıraya girdiler. Şu an içinde bulunduğumuz bina da icralık. Geçenlerde hakim gelip kamu binası olup olmadığı hakkında keşif yaptı. Kamu binası değil derse bu binada her an satılabilir. Satacak arsamız bile yok” dedi.