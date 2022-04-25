CHP'li Antmen: Türk Telekom, Türk vatandaşlarına 80 TL'ye sattığı paketi Suriyelilere 48 TL'ye satıyor

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi veren CHP'li Antmen önergesinde "Yani Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları kendi ülkelerinde, kendilerinin vergileriyle alınan ve çalışan Türk Telekom'un hizmetlerinden Suriyelilere göre neredeyse iki katı daha pahalı yararlanmaktadır. Zaten daha düşük fiyatlı paketin tanıtım sayfasında ‘Bu paketten sadece yabancı kimlik numaralılar yararlanabilir' diyor. Türk Telekom'un yüzde 61,68'lik fonu Varlık Fonuna aittir ve bilindiği üzere Varlık Fonunun başkanı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Alpay Antmen'in önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

"Suriyelilere yarı yarıya daha ucuz hizmet verilmesi nedeniyle Türk Telekom'un uğradığı zararın toplam miktarı nedir?"

- Türk Telekom neden Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Suriyelere göre neredeyse iki kat pahalı hizmet sunmaktadır? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılan bu ayrımcılığın ve haksızlığın gerekçesi nedir?

- Suriyelilere yarı yarıya ucuz telefon ve internet hizmeti ne zamandan bu yana verilmektedir? Bu kararı kim ya da kimler almıştır? Bunun gerekçesi nedir?

- Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; Türk Telekom'dan telefon, televizyon ve internet hizmeti kullanan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının sayısı nedir? Vatandaşlarımız bugüne kadar toplamda ne kadarlık fatura ödemesi yapmıştır?

- Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; Türk Telekom'dan telefon, televizyon ve internet hizmeti kullanan Suriyeli sayısı nedir? Bu kişiler bugüne kadar toplamda ne kadarlık fatura ödemişlerdir?

- Suriyelilere yarı yarıya daha ucuz hizmet verilmesi nedeniyle Türk Telekom'un uğradığı zararın toplam miktarı nedir? Bu zarar miktarı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergileriyle oluşan hazineye ne kadar daha ek yük getirmiştir?