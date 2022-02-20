CHP'li Antmen: Halkımızı Migros'u boykot etmeye davet ediyorum

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Migros işçilerine destek mesajında "Halkımızı emekçi arkadaşlarımızın hakları verilene kadar Migros'u boykot etmeye davet ediyorum" dedi.

İşten atılan Migros işçilerinin eylemine CHP'den 'boykot' desteği geldi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, atılan Migros işçileri geri alınıp talepleri karşılanıncaya kadar Migros'tan alışveriş yapmayacağını duyurdu.

Migros mağazası önünde video paylaşan Antmen, şu ifadeleri kullandı:

"Migros Esenyurt Depo işçileri, her şeye yüzde 100 zam gelirken maaşlarına sadece yüzde 8 zam yapıldığı için 3 Şubat'tan beri eylemde. 3 Şubat'tan bu yana hakça bir maaş zammı istiyorlar ama işveren 257 işçinin işine son verdi. 1-2 gün önce Migros'un önünde seslerini duyurmak isteyen bu işçilerden 68 tanesi kelepçeyle gözaltına alındı. Ben de Migros emekçilerinin hakları verilene kadar, işe geri alınana kadar Migros'tan alışveriş yapmayacağım. Migros'u boykot ediyorum. Halkımızı da emekçi arkadaşlarımızın hakları verilene kadar Migros'u boykot etmeye davet ediyorum."