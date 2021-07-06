CHP’li Antmen, Fuat Oktay’a sordu: Cumhurbaşkanlığı’nın Okluk Koyu’ndaki yazlık saray inşaatında Salda Gölü kumları mı kullanıldı?

Marmaris, Okluk Koyu’na yapılan ve kamuoyunda 'Yazlık Saray' olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi inşaatının dolgu alanı için Salda Gölü'nden özel kum getirildiği öne sürüldü. CHP'li vekil Alpay Antmen, konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu.

Önergesinde Muğla Marmaris Okluk Koyundaki Recep Tayyip Erdoğan’ın 300 odalı yazlık sarayının inşaatına Nisan 2017’de başlandığını ve bu saray için Cumhurbaşkanlığı bütçesinden şu ana kadar 640 milyon lira harcandığını kaydeden Antmen “Bu yıllar arasında hem ekonomik kriz hem de koronavirüs pandemisi yaşanmış ve halkın çok önemli bir bölümü daha da fakirleşmiştir. Ancak yazlık saray inşaatlarına salgın döneminde de devam edilmiştir. Vatandaştan tasarruf istenirken bu saray için yapılan harcamalarda herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Farklı büyüklükte 5 yapının yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Yazlık Saray’ın hemen yakınında ise üç bloktan personel lojmanları inşa edilirken 10 bin 966 metrekarelik dolgu alanı ise özel kum ve çakılla doldurulup plaj haline getirildiğini söyleyen CHP’li vekil “Deniz kenarına doldurulan kumların ise Dünya’da örneği olmayan ve Amerikan Uzay Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından eşi ve benzerinin olmadığı ve ayak dahi basılmaması gerektiği yönünde bilimsel açıklamaların yapıldığı Salda Gölü kumları olduğuna yönelik iddialar ortaya atılmaktadır” dedi.

Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şöyle:

– Cumhurbaşkanlığının Muğla Marmaris Okluk Koyundaki yazlık saray inşaatında Salda Gölü kumları mı kullanılmıştır? Bu iddia doğru ise Salda Gölü’nden ne kadarlık kum bu bölgeye getirilmiştir? Dünya’da eşi benzeri olmayan ve ayak dahi basılmaması gereken göl kumu hangi akıl ve vicdanla saray inşaatında kullanılmıştır?

– Yazlık saray inşaatı için bugüne kadar harcanan toplam para ne kadardır? Yazlık saray için Cumhurbaşkanlığı bütçesinden başka bir kamu kaynağı kullanılmış mıdır?

– Yazlık sarayı yapmak için bugüne kadar kaç ağaç kesilmiştir? Bu bölgede inşaat ve sonraki süreçte ne kadarlık orman arazisi, vasfını yitirmiştir?

– Yazlık sarayda kaç personel çalışacaktır? Toplamda kaç kişilik bir saray inşa edilmiştir?

– Yazlık saray inşaatı sırasında yapılmış olan bazı kısımların beğenilmediği ve bunun üzerine yıkılarak yeniden yapıldığı doğru mudur? Doğruysa bunun ek maliyeti nedir?

– Zaten mevcut saray yeterince vatandaşa yük olurken bir de halkın yoksulluktan intihar ettiği ve ekmeğe muhtaç kaldığı bir dönemde yazlık saray yapılmasını doğru buluyor musunuz? Buraya harcanan yüz milyonlarca lirayla birkaç fabrika açmak ve istihdam yaratmak daha doğru değil miydi?